أطول قبلة في الدراما التركية.. أين الرقابة؟!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أحد مشاهد الحلقة 19 من المسلسل التركي زهرة الثالوث، حيث تصدر مشهد القبلة بين بطلي العمل الممثل التركي أكين أكونوزو بدور ميران والممثلة التركية ايبرو شاهين بدور ريان الترند في تركيا، والسبب وراء هذه الضجة وهو طول هذه القبلة حيث استمرت لما يقارب الدقيقة ونصف، لتصبح أطول قبلة في الدراما التركية.

كما تم تداول هذه المقطع بكثرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتم اطلاق عليها الكثير من الألقاب منها "القبلة التي لا تنتهي"، وأطول قبلة في الدراما التركية، حتى أن متابعين المسلسل من العرب قاموا بالتعليق على القبلة، وكان أبرز هذه التعليقات هي "أين الرقابة؟"، و"الآن سيخرج ويعلق وزير الخارجية التركي على المسلسل"، حيث تجاوزت مدة القبلة الحد المسموح به لمشهد قبلة على شاشة التلفزيون.

وكانت هذه التعليقات مطروحة بكثرة من قبل محبي المسلسل التركي الحفرة، حيث فُرضت عليه غرامة مالية بسبب مشاهد العنف الكثيرة التي في المسلسل، كما أن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو قام بانتقاد "الحفرة" وقال: "يوجد مسلسل ملعون يدعى "Çukur"، اذا لم نكن مؤثرين بقدره فـ ياللعار. أيضًا مسلسل آخر اسمه "Adana Sıfır Bir"، إذا لم نستطع عمل تأثير بقدر تأثير هذين المسلسلين فقد احترقنا. هذان المسلسلان يسممان أطفالنا، ويسحبان شعبنا بعيدًا عن ثقافتهم!".

يذكر أن مشهد القبلة قد حقق ما يقارب الـ3 مليون مشاهدة عبر يوتيوب في فترة قصيرة.

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