نجمة "العشق الممنوع" هازال كايا تنجو من الموت بعد اندلاع حريق في منزلها (تفاصيل)

نجت النجمة التركية هازال كايا من الموت مؤخرًا بعد اندلاع حريق في منزلها، ومن حسن الحظ استطاع رجال الإطفاء الوصول في الوقت المناسب وتمت السيطرة على ألسنة اللهب قبل أن تجتاح وتمتد إلى باقي أجزاء المنزل.

وبحسب مصادر صحفية وتقارير تركية، أصدرت بطلة "العشق الممنوع"، بيان إعلامي طمأنت فيه محبيها عن حالتها بعد الحريق الذي حل على منزلها، وصرحت قائلة: " أردت أن أقدم توضيحا عن الأخبار التي انتشرت حول حريق في منزلي، بالفعل اندلع حريق في منزلي بالطابق السفلي ولأن رجال الإطفاء وصلوا بسرعة تم السيطرة عليه قبل أن يلتهم المنزل".

وأضافت: "كل أفراد العائلة بخير والحيوانات الأليفة أيضا بخير وبالرغم من خوفي وهلعي من الحريق إلا انني تماسكت وحاولت السيطرة على أعصابي".

والجدير ذكره أن النجمة التركية هازال كايا حامل حاليًا، وهي الآن في الشهور الأخيرة من الحمل، وكانت قد تعرضت لبعض السخرية والتعليقات بسبب عدم اهتمامها في مظهرها وزيادة وزنها بشكل واضح.

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