هيا الشعيبي تكشف عن رغبتها بتبني الطفلة المعنفة من قبل والدتها.. فيديو!

تداول رواد السوشال ميديا فيديو لطفلة صغيرة تتعرض للتعنيف من قبل والدتها بطريقة وحشية.

الفيديو الذي حطم قلوب الكثيرين لاقى تفاعل كبير عبر السوشال ميديا مع مطالبات بمُعاقبة المرأة الموجودة في الفيديو ليتبين لاحقاً أنها والدتها، وفعلاً بعد وقت قصير تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على الأم وإحالتها للتحقيق.

وتفاعل مشاهير العرب بشكل كبير مع الخبر، وعلى رأسهم الممثلة الكويتية "هيا الشعيبي" التي أعربت عن حزنها وصدمتها كما صرحت أنها جاهزة لتبني الفتاة المعنفة وتربيتها مع أولادها تحت سقف بيت واحد والتكفل بجميع مصاريفها.

من جهتها أبدت الفنانة بلقيس صدمتها من الفيديو وطالبت بمحاسبة الوالدة وعرض الفتاة الصغيرة مباشرةً على الطبيب النفسي من أجل العلاج بعد المعاناة التي أصابتها.

شكرا لكم شرطة #ابوظبي تم القبض في وقت قياسي جدا ويعطيكم الف عافية على جهودكم ما قصرتوا @ADPoliceHQ https://t.co/L8GHS6AwE1 — Balqees (@BalqeesFathi) February 19, 2020

وعلقت الإعلامية لجين عمران على الموضوع بـ "أعتذر على المقطع المؤلم لكنه مع الأسف حقيقة وواقع لاستمرار العنف من قبل بعض العاملات ضد عيالنا".

وأضافت: "حسبي الله ونعم الوكيل فيها عورني قلبي عليها. وين أهل البنت؟ معقول ما شعروا ولا عرفوا بالعنف إلي بنتهم تتعرض له؟ شيء يقطع القلب ويموت من القهر".

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