نجوم يطلقون أغاني لعيد الحب.. وعمرو دياب يتصدر

البوابة- لا يمكن أن يكتمل عيد الحب إلَّا بالأغاني الرومانسية التي يمكن للشركاء إهداءها لبعضهم البعض، وتصدرت أغنيتا كل من الفنانين المصريين أحمد سعد وعمرو دياب محركات البحث حتى قبل إصدارها.

وهنا نعرض قائمة أغاني الحب لعام 2023، والتي من المقرر أن يطرح بعضها في تمام الساعة السادسة مساءً.

أغاني عيد الحب 2023

أحمد سعد - قادر أكمل

شوَّق الفنان المصري محمد سعد جمهوره ومحبيه لأغنيته الجديدة الخاصة بعيد الحب من خلال نشر مقطع قصير منها عبر حسابه في "إنستغرام"، والتي غنى في مطلعها: "أيوا بسبب قادر أكمل، وقت ما بتعب ليكي بروح، لما ببان الدنيا تقفل حضنك آخر باب مفتوح، مهما عشانك بتعب وبعمل تعبي في حبك مش بروح".

وأوضح سعد أن الأغنية من المقرر طرحها عبر قناته الرسمية في "يوتيوب" بتمام الساعة الثالثة مساءً، وأعرب الكثيرون عن سعادتهم وحماسهم لسماعها كاملةً حتى أنها باتت الأكثر بحثًا.

عمرو دياب

طرح الهضبة عمرو دياب أغنيته الجديدة "بطمن عليك"، الخاصة بإعلان شركة الإتصالات "فودافون"، عبر قناته في "يوتيوب"، وجاء في مطلعها: "أنا بطمن عليك مش عايز حاجة منك، غير بس إنك ترد، إنت كويس بجد؟، مش ناقصك أي حاجة؟، مش ناقصك أي حد؟، يابعيد عن عيني، ياعيني بعيد، م القلب أنا بسلم، منا معزز سلام الإيد".

وأعرب الكثيرون عن إعجابهم بالأغنية، ليتصدر اسم عمرو دياب قائمة الأعلى بحثًأ في "غوغل".

أنغام

حمَّست الفنانة المصرية أنغام جمهورها لأحدث أغانيها بعنوان "خلينى شوية معاك"، التي من المقرر أن تطرحها اليوم الموافق 14 فبراير في تمام الساعة السادسة مساءً.

أعلنت النجمة المصرية أنغام عبر حسابها الشخصي على تويتر، بعرض أغنية عيد الحب الخاصة بها يوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، في تمام الساعة السادسة مساءً على يوتيوب.

أصالة

كشفت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات أن الفنانة السورية أصالة ستطلق أغنيتها "ما عرفتك" في عيد الحب، والتي تنتمي لباقة الأغاني الرومانسية.

بلقيس فتحي

قررت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي إعادة تقديم أغنية "دا اللي حصل" للراحل طلال مداح بصوتها، بعدما حققت نجاحًا كبيرًا خلال مشاركته في حفل "ليلة صوت الأرض".



