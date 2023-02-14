البوابة - في 14 من شهر فبراير من كل عام يحتفل العالم أجمع بـ عيد الحب أو الفالنتاين، ويعبر فيه المحبون عن حبهم لبعضهم بأجمل العبارات والكلمات والهدايا والورود، وفي هذا المقال سنقدم لكم عبارات جميلة للأطفال في عيد الحب:

عبارات جميلة للأطفال في عيد الحب

الأطفال هم أجمل شيء وأكثر شيء يسعدني.

نجد البهجة في جمال وسعادة الأطفال التي تجعل القلب كبير على الجسد، هذه من أجمل عبارات جميلة للأطفال في عيد الحب.

من أجمل عبارات جميلة للأطفال في عيد الحب، لا تبتسم للطفل في الطائرة إلا إذا كنت تنوي قضاء الرحلة في ملاعبته.

أجمل مراحل العمر هي الطفولة التي تنبع منها ابتسامة من أعماق القلب.

في الاطفال نجد الكثير من التفاصيل الجميلة في حياتنا ننظر إليها فتكون السعادة، يا رب يحفظهم ويحميهم ويسعدهم ويخليهم ويعافيهم.

تهنئة عيد الحب لابني

بك افتخر وأنتشي السعادة ابنتي يا صاحبة الحلم الجميل، عيد ميلاد سعيد يا ابني.

أجمل كلمة حب هي دعاء، فكيف إذا كان الحب دعاء، إهداء إليك ابنتي الغالية في عيد الحب 2023.

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