أغنية "3 دقات" تحصد نصف مليار مشاهدة على يوتيوب

استطاعت أغنية الفنان المصري أبو "3 دقات" أن تحقّق أكثر من نصف مليار مشاهدة على موقع يوتيوب في خلال عامين فقط، وهي أول أغنية عربية تتمكن من الوصول إلى هذا الرقم من المشاهدات في وقت قصير.

وبعد عرض الأغنية للمرة الأولى في مهرجان الجونة السينمائي، استحوذت الأغنية على قلوب الكثيرين وتم ترجمتها بعد طرحها في أكتوبر 2017 إلى عدة لغات، وشارك إلى جانب أبو في الغناء الفنانة المصرية يسرا، وهي من كلمات تامر حبيب وأبو، ومن ألحان أبو وتوزيع رامي سمير.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان أبو هي أغنية "عيش يا قلبي" التي طرحها مؤخرًا في شهر أغسطس، وحصدت حتى الآن على يوتيوب أكثر من 2 مليون مشاهدة، وهي من كلمات أبو ومحمد سرحان، وألحان وتوزيع مينو، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد.

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