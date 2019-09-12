ابتسامة نانسي عجرم تجرّها إلى تسونامي من التعليقات السلبية، فماذا قالت للجمهور؟

تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لهجوم شرس على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس، وذلك بعدما قامت بنشر صورة "سيلفي" لها أطلت فيها على متابعيها بابتسامة وعلقت قائلة: " قناعة ثم ابتسامة.. لا تحتاج الحياة أكثر من ذلك".

ولكن كان هذا التعليق قد أثار الجدل بشكل كبير، وعرّض نانسي لانتقادات لاذعة، حيث رأى البعض تعليقها مستفزًا خاصة وأن من يتحدث عن القناعة والابتسامة لديه الممتلكات والأموال في حسابه البنكي بالإضافة إلى الشهرة والأضواء، لذا فمن الطبيعي أن تصل إلى مرحلة متقدمة من القناعة.

وكانت إحدى متابعات نانسي قد علقت وقالت لها: " منزلك وسيارتك واملاكك ومجوهراتك حقا الحياة لاتحتاج الا لابتسامة"، بينما قالت لها هذه المتابعة بشكل ساخر: " اذا انتي مش قانعة بحياتك لكان مين راح يكون قانع ست نانسي".

على صعيد آخر، على ما يبدو أن نانسي عجرم تأخذ قسطًا من الراحة هذه الأيام، حيث قامت اليوم بمشاركة أحدث صورها على موقع فيسبوك، وظهرت فيها أثناء تواجدها على أحد الشواطيء مرتدية ملابس البحر وعلقت قائلة: "مرحبًا بشروق الشمس".

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