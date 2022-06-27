نجم BTS جونغكوك يصدر أول أغنية له بالتعاون مع هذا النجم.. شاهد الفيديو

أعلنت الفرقة الكورية الشهيرة BTS عن انفصالهم ونية كل فرد في الفرقة تقديم عدد من الاغاني الفردية، والاعمال المنفردة بعيدًا عن الفرقة وذلك في الذكرى التاسعة لتأسيس الفرقة

وقرر كل عضو في الفرقة ان يكمل مشواره الفني بمفرده من خلال اصدار الأغاني المنفردة والالبومات المنفردة وذلك حتى يصبحوا أكثر نضجًا في عالم الفن والغناء

جونغكوك يصدر أغنيته المنفردة الجديدة

أصدر نجم فرقة BTS "جونغكوك " أغنيته الجديدة المنفردة والتي تحمل اسم "Left and Right"والتي من المقرر أن تكون ضمن ألبومه المنفرد الجديد ومن المقرر ان يبصر النور قريباً.

وتصدّر اسم جونغكوك وسائل التواصل الاجتماعي بعد صدور فيديو الكليب الخاص بالأغنية والتي كانت بالتعاون مع المغني الهوليوودي "تشارلي بوث".

وأشاد العديد من المتابعين بـ الفيديو الكليب الذي طُرح عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونال اعجاب الكثير منهم خاصة حول فكرة التعاون التي جمعت بين جانغكوك وتشارلي بوث.

وظهر الثنائي في الفيديو كليب بكامل الانسجام والتوافق مما جعل الفيديو أكثر نجاحاً وتفاعل معهم الجمهور بشكل كبير وأشاد بهذا العمل

تفاصيل أعمال جونغكوك بعد انفصال BTS

يبدو واضحاً بأن النجم جونغكوك كان اسرع الأعضاء بالبدء في مشاريعه الفردية بعد انفصال الفرقة وذلك من خلال دعم تشارلي بوث حيث لم يكن هذا التعاون الاول لهما، فسبق وأن تعاونا في تقديم عرض مميز في MBC Plus X Genie Music عام 2018.

وكان الثنائي قد روّجا للفيديو الغنائي الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما انهما عبّرا عن سعادتهما البالغة في الأغنية الجديدة التي تحمل اسم "Left and Right".

وبالرغم من حزن الجمهور الكبير لانفصال الفرقة الشهيرة الا انهم تمنوا النجاح لكل فرد من الفرقة وتقديم اعمال منفردة مميزة، كما تمنى الكثير منهم اجتماعهم سويًا في مرات أخرى وتقديم عدد من الحفلات الغنائية سويًا

وكانت الكثير من الشائعات قد انتشرت حول تقديم الفرقة الكورية الشهيرة اغنية في مونديال قطر 2022 المقبل الا ان هذه الأخبار لم يتم تأكيدها حتى هذه اللحظة وما تزال مجرد شائعات

يُشار إلى ان الفرقة الكورية كانت قد احتفلت مؤخرًا بمرور 9 سنوات على تأسيسها