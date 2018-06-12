"جدول فعاليات دبي" يحدّد أفضل الأماكن في المدينة للاستمتاع بمشاهدة المباريات !

أفضل الأماكن لمشاهدة المباريات في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 يونيو 2018: بدأت حماسة الجمهور تزداد مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 التي ستقام في روسيا، حيث عمّت دبي مظاهر الاستعداد لهذا الحدث العالمي الذي يخطف أنظار الجميع من مختلف الفئات العمرية والجنسيات ولاسيما في المطاعم والمقاهي، والصالات الرياضية، التي ستبث ّ مباريات هذا الحدث الرياضي المهم، فيما يبقى إيجاد المكان المناسب الذي يقدّم أفضل تجربة مشاهدة للمباريات خياراً صعباً.

في هذا الإطار، يشكّل موقع جدول فعاليات دبي الإلكتروني والتطبيق الذكي مصدراً موثوقاً ومجاني للمعلومات، يتيح لمحبي الرياضة تحديد أفضل الأماكن لمشاهدة مباريات كأس العالم مع أفراد العائلة والأصدقاء. ويضم جدول فعاليات دبي بشكل دائم حوالي 150 فعالية مهمة، وتضاف إليه 35 فعالية جديدة كل أسبوع، مشكّلة بهذا المرجع الأمثل لمعرفة كل ما يجري من أنشطة في دبي.

وفي ما يلي أفضل الأماكن التي ذكرها جدول فعاليات دبي لمشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم والتي تستمر حتى 15 يوليو 2018:

"ذي إلس كلوب"، مدينة دبي الرياضية

سيضع مطعم 261 في "ذي إلس كلوب" طيلة موسم كأس العالم شاشة كبيرة في الداخل وسيجد الضيوف فيه مكاناً مثالياً لمشاهدة مباريات كرة القدم مع الأصدقاء.

فندق ألوفت، سيتي سنتر ديرة

يتيح فندق ألوفت، سيتي سنتر ديرة لضيوفه فرصة تشجيع فريقهم المفضل هذا الصيف في قاعة مكيّفة، فيما يتناولون وجبات خفيفة متنوعة. تفتح القاعة أبوابها خلال كافة المباريات وتقام فيها مسابقات يومية.

باراستي، مرسى دبي

يستقبل "باراستي سوبردروم" مشجعين يصل عددهم إلى 8 آلاف في كل مباراة وذلك ضمن أجواء حماسية تتضمن مؤثرات خاصة وأغاني مباشرة وشاشات عملاقة HD، ما يوفّر للعائلات والأصدقاء أفضل تجربة مشاهدة لمباريات كرة القدم.

سوهو غادرن، ميدان

تحوّل مطعم "سوهو" إلى محطة مفضّلة لمشاهدة مباريات كأس العالم هذا الصيف، حيث وضع في القاعة المكيّفة شاشات سينمائية متعددة لمشاهدة المباريات الـ64 كاملةً.

فندق فيرمونت، النخلة

تتيح خيمة كأس العالم المكيّفة بالكامل للزوار مشاهدة المباريات ضمن أجواء رائعة، إذ وضع فندق فيرمونت، النخلة شاشات تلفزيون متعددة، وسيقدم لائحة أطعمة خفيفة ومقبلات شهية ويقيم عروضاً ملفتة كل ليلة.

لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس

استمتعوا بعروض شاملة وبتجربة مشاهدة مباريات كرة قدم حماسية في ردهة "لاني روفتوب" في فندق لابيتا التي تطلّ على أفق المدينة العمراني الملفت وتتميز بطابع جزر بولينيزيا.

ريفورم سوشال آند غريل، البحيرات، دبي

يعد مطعم ريفورم سوشال آند غريل ضيوفه بتقديم أروع تجربة مشاهدة مباريات كأس العالم في خيمته المكيّفة الشهيرة. فهو يوفر للضيوف مرطبات بأسعار ممتازة، ويمنحهم فرصة ربح جوائز قيمة والمشاركة في ألعاب ممتعة.

يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأماكن من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي.