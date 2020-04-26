أفضل الطرق لتبدعوا مع أطفالكم

تعطيكم تمضية كل هذا الوقت في المنزل العديد من الفرص لتجربة هواياتٍ جديدة. ربّما لم تكونوا قد أدركتم ذلك بعد، لكن قد تكون لديكم مواهب فنية كامنة. اطلقوا العنان لقدراتكم ومخيّلتكم مع هذه الحصص الفنية التي تستضيفها المراكز الإبداعية في دبي.

ارسموا بدون ألوان

بالنسبة إلى "ذا جامجار" في السركال أفنيو، لستم بحاجة إلى ألوان، وريشة وغيرها من الأدوات لتستمتعوا بالفنون. اطّلعوا على الإرشادات المميّزة التي تقدّمها هذه المساحة الفنية المجتمعية، حول كيفية الإبداع باستخدام الأغراض والأدوات الموجودة في المنزل.

ارسموا باستخدام القهوة أو شاركوا في تحديات مثل الرسم بالنقط، والخدع البصرية ثلاثية الأبعاد، وغيرها الكثير. جرّبوا هذه الفنون مع العائلة والأصدقاء، وشاركوا أعمالكم الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدموا هاشتاغ thejamjarfromafar# لتحصلوا على فرصة عرضها على خاصية الستوري على صفحتهم على إنستغرام.

إبداعات متنوّعة

يقدّم مركز جميل للفنون مبادرة "جدّاف العود"، وهي عبارة عن احتفالات افتراضية، كانت تُستضاف في العادة في حديقة الجداف للمنحوتات. وتقدّم هذه المبادرة برنامجاً فنياً، وعروضاً ترفيهية، وسوقاً إلكترونياً مع التركيز على المواهب المحلية. استمتعوا بالعروض الموسيقية والكلاسيكية أو انضموا إلى أساتذة الفنون في دبي ضمن حصص إبداعية فريدة مثل الرسم باستخدام أدوات مبتكرة مثل عيدان القطن، والبطاطا، ورسم الكاريكاتور الذاتي مع رانيا نقور. زوروا الموقع الإلكتروني للمزيد من التفاصيل.

ابدعوا أعمالاً فنية مميّزة

يستضيف فنون العالم دبي ورش عمل مجانية استعداداً للمعرض الذي سيُقام في دبي من 8 إلى 10 أكتوبر. زوروا موقعهم الإلكتروني لتستكشفوا مجموعة من النشاطات الفنية التي يمكنكم القيام بها وحدكم أو مع أطفالكم.

انضموا إلى مصمّمة داخلية مقيمة في دبي والتي ستساعدكم على تغيير غرفة نوم أطفالكم في يومٍ واحد باستخدام أغراضٍ متوافرة في المنزل، أو جرّبوا الرسم بالسوائل مع الألوان الصاخبة. تتضمن حصص عالم الفنون الفنية ما يناسب الجميع بدءاً من الفنانين الراغبين في تحسين مهاراتهم ووصولاً إلى العائلات التي ترغب ببعض المرح.

تشاركوا في التفكير حول مواضيع مهمة

يُعدّ تشكيل في ند الشبا مؤسسة فنية عريقة لتحفيز فناني المستقبل في دولة الإمارات. وقد أطلقت هذه المؤسسة برامجاً دائماً لمناقشة العديد من المواضيع مثل الطرق التي يمكن للأهل استخدامها لتحفيز أطفالهم على الاستمرار في الإبداع وفي الحفاظ على صحتهم العقلية. جرّبوا النشاطات الحرفية المليئة بالمرح التي ينصحكم بها مدرّبو وفنانو تشكيل باستخدام التفكير الإبداعي، والألوان، والابتكار لتحفيزهم. انضموا إلى جلسات تشكيل النقاشية في 29 أبريل و6 مايو للحصول على إرشادات للأهل والأطفال ولتعلّم تقنيات يمكنهم تطبيقها في البيت في أي وقت.