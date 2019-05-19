أفضل عروض الإفطار للمجموعات في دبي

في شهر رمضان الكريم، يجتمع الأهل والأصدقاء وزملاء العمل حول موائد الإفطار والسحور ليتشاركوا أجمل الأوقات مع بعضهم البعض. وبالمناسبة، تقدّم المطاعم في مختلف أنحاء المدينة عروضاً مميزة لإفطار المجموعات، فعلى سبيل المثال، يضمن فندق فيرمونت النخلة لضيوفه تجارب مذاقية فخمة في خيمة فيروز الرمضانية، في حين يستضيف مركز دبي التجاري العالمي مجلس رمضان المميز بأجوائه الرمضانية. اطّلع على جدول فعاليات دبي لتعرف المزيد عن أبرز عروض الخيم الرمضانية في المدينة.

وفي ما يلي، إليك أبرز عروض الإفطار للمجموعات:



باب المنصور

خلال شهر رمضان، يقدّم مطعم باب المنصور المغربي الفخم في داون تاون دبي عروضاً رائعة على بوفيه الإفطار للمجموعات المؤلفة من 10 أشخاص أو أكثر. اكتشف أشهى المذاقات المغربية المحضّرة من أجود المكوّنات، واستمتع بعرض حي لفن الخط العريق. بانتظارك أحلى الأوقات مع أصدقائك أو زملائك في العمل، في هذا المطعم المميز بنكهة أطباقه الشهية وأجوائه الرمضانية المسلية.

السعر متوفّر عند الحجز للمجموعة

باب المنصور، داون تاون دبي

+971 4 350 9440

العنوان دبي مول

يقدّم فندق العنوان دبي حلّاً رائعاً للقاءات الشركات الاجتماعية خلال شهر رمضان، وذلك من خلال تجهيز قاعة "دايموند بولروم" لاستيعاب المجموعات الكبيرة على الإفطار. تستقبل القاعة حجوزات المجموعات المؤلفة من 100 شخص أو أكثر فقط، مقابل 188 درهم للشخص الواحد. سيستمتع الجميع بتشكيلة واسعة من أشهى الأطباق من مختلف المطابخ العالمية وبتوقيع الطهاة الموهوبين في الفندق.

188 درهم للشخص ضمن مجموعات مؤلفة من 100 شخص أو أكثر

قاعة دايموند بولروم، العنوان دبي مول

+971 4 888 3444

ستوديو أم أرابيان بلازا

اصطحب أصدقاءك إلى ستوديو أم أرابيان بلازا الذي يقدّم خصماً لإفطار المجموعات، واستمتع بتناول أشهى الأطباق التقليدية العربية، والمقبلات المتنوعة، ومحطة طهي الباستا الحية والحلويات اللذيذة وغيرها الكثير من النكهات التي تناسب مختلف الأذواق.

السعر متوفّر عند الحجز

ستديو أم أرابيان بلازا

+971 4 215 4444

ترّاس ومطعم أكسنتس

اختبر روعة الاستقبال وأصول الضيافة والخدمة المتميزة في مطعم أكسنتس في فندق انتركونتيننتال مرسى دبي. يقدّم المطعم عرضاً رائعاً لإفطار المجموعات. يبلغ السعر العادي 165 درهماً للفرد، و145 درهماً للشخص ضمن مجموعة مؤلفة من 10 أفراد أو أكثر. تتضمن قائمة الإفطار أشهى الأطباق العربية مثل القوزي والسمكة الحرّة والمقبلات الشهية والحلويات اللذيذة.

145 درهم للشخص ضمن مجموعة من 10 أفراد أو أكثر

أكسنتس، فندق انتركونتيننتال مرسى دبي

+971 4 446 6654

فيدا داون تاون

يقدّم مطعم 3إن1 في فندق فيدا داون تاون، عرضاً مميزاً للمجموعات من 10 أشخاص، حيث يتم الدفع عن تسعة أشخاص فقط بدلاً من عشرة. يطبّق الفندق هذا العام خطّة الاستدامة من أجل تخفيف هدر الطعام، وبالتالي يمكن للضيوف اختيار كميّة الطعام التي يرغبون بتناولها مسبقاً دون الحاجة إلى تحضير كميات كبيرة والاضطرار إلى رميها لاحقاً. يمكن للضيوف اختيار ما يشتهون من بوفيه المقبلات الساخنة والباردة وطلب الطبق الرئيسي من القائمة الرئيسية.

180 درهم للشخص (مجموعة من 10 أشخاص)، والشخص العاشر يأكل مجاناً

3إن1، فيدا داون تاون

+971 4 888 3444

هيلتون جاردن إن قرية الجدّاف الثقافية

إذا كنت تخطّط لاستضافة 30 شخصاً أو أكثر لتناول الإفطار معاً، فما عليك سوى الحجز في هيلتون جاردن إن قرية الجدّاف الثقافية الذي يقدّم عروضاً مميزة لإفطار المجموعات. يمكنك حجز القاعة في الفندق والاستمتاع بالأطباق الرمضانية الكلاسيكية مقابل 199 درهم للشخص. ومن ناحية أخرى، يمكنك تناول الإفطار يومياً في مطعم "سميّة" مقابل 99 درهماً للشخص.

السعر 199 درهماً للشخص في مجموعات من 30 شخص أو أكثر

هيلتون جاردن إن دبي قرية الجدّاف الثقافية

+971 4 517 1061