أكبر فعالية عالمية لإطلاق الفوانيس في دبي

تستضيف دبي فعالية "رايز"، التي عادةً ما تُقام في صحراء "موهافي" خارج لاس فيغاس، وذلك في 8 نوفمبر. تتضمّن هذه الفعالية الفريدة عروضاً موسيقيّة وتجارب مُميّزة بالإضافة إلى إطلاق الفوانيس في قلب الصحراء.

خلال الفعالية، سيقدّم مجموعة من الفنانين الموهوبين عروضاً ترفيهيّة أمام الحضور، ومع أولى ساعات الليل، سيتمكّن المشاركون من إطلاق فوانيس طائرة في السماء. تابع جدول فعاليات دبي للاطلاع على قائمة الفنانين المشاركين في هذا العرض فور الإعلان عنها.

تُعدّ "رايز دي إكس بي" من أبرز الفعاليات الشتويّة في دبي، حيث من المتوقّع حضور أكثر من 10000 مشارك، بالإضافة إلى الكثير من محبي التقاط الصور من أنحاء العالم.

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