أكثر 10 شخصيات مضحكة في تاريخ التلفاز.. هل تفوق The office على Friends؟

أطلق الموقع الأمريكي رانكر تصويتًا للجهور حول أكثر 10 شخصيات مضحكة في تاريه التلفاز، وبعد انتهاء التصويت نشر الموقع القائمة بالترتيب من الأقل حتى الأكثر.

وكان اللافت في القائمة وجود 3 شخصيات من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Friends، وشخصيتين من مسلسل The office:

أكثر 10 شخصيات مضحكة في تاريخ التلفاز:

المرتبة العاشرة - فيبي بوفيه من مسلسل Friends

احتلت المركز العاشرة شخصية فيبي التي قدمتها الفنانة ليزا كودرو من المسلسل الكوميدي الشهيرة Friends الذي يعتبر واحد من اكثر المسلسلات الكوميدية شهرة.

المرتبة التاسعة - ستوي غريفن من المسلسل الكرتوني family guy

أما المرتبة التاسعة فقد كانت من نصيب الشخصية الخيالية ستوي غريفن في مسلسل الكروتني فاميلي غاي، وادى صوته منتج المسلسل سيث ماكفارلن.

المرتبة الثامنة -شخصية ويل سميث في مسلسل the fresh prince of bel-air

قدم النجم العالمي ويل سميث شخصية تحمل نفس اسمه الأصلي في بداياته، ضمن أحداث مسلسل the fresh prince of bel-air الذي عرض عام 1990، واختار الجمهور الشخصية في المركز الثامن.

المرتبة السابعة - ريد فورمان مسلسل That '70s Show

فيما احتلت شخصية ريد فورمان المركز السابع بعد تصويت الجمهور التي قدمها الفنان ريجنالد ألبرت Reginald Albert في العمل.

المرتبة السادسة - رونالد أوليسيس سوانسون من مسلسل parks and recreatio

جاءت شخصية رونالد أوليسيس في المرتبة السادسة التي قدمها النجم نيك أوفرمان ضمن سياق أحداث مسلسل باركس آند ريكريشن أون إن بي سي.

المرتبة الخامسة - بارني ستينسون من مسلسل How I Met Your Mother

النجم الأمريكي نيل باتريك هاريس تمكن من حصد المركز الخامس بسبب تصويت الجمهور في القائمة بسبب شخصية بارني ستينسون التي قدمها في المسلسل الشهير "كيف قابلت والدتكم؟".

المرتبة الرابعة - جوي تربياني مسلسل Friends

يعود مسلسل Friends إلى القائمة مجددًا، فـ بعد ان احتلت شخصية فيبي من العمل المركز العاشر، اختار الجمهور شخصية جوي تربياني من نفس المسلسل التي يقدمها مات لوبلان في العمل للمركز الرابع.

المرتبة الثالثة - شخصية دوايت شروت مسلسل The office

عادة ما يتنافس جمهور مسلسل Friends وجمهور مسلسل The office حول أي العملين الأكثر نجاحًا، إلا أنه لا يمكن إنكار نجاح المسلسلين والشخصيات التي قدموها.

واستطاعت شخصيات مسلسل The office من الوصول إلى المراتب الأولى، حيث جاءت شخصية دوايت شرويت من تمثيل راين ويلسون في المرتبة الثالثة.

المرتبة الثانية - تشاندلر بينغ Friends

يعود مسلسل Friends إلى القائمة وهذه المرة بشخصية تشاندلر بينغ التي جاءت في المركز الثاني مع تصويت الجمهور وهي الشخصية المميزة والناجحة التي قدمها ماثيو بيري.

المرتبة الأولى - مايكل سكوت The office

بالرغم من تفوق مسلسل Friends من ناحية العدد بـ 3 شخصيات مقابل شخصيتين للنسخة الأمريكية من مسلسل المكتب إلا أن شخصية مايكل سكوت التي قدمها النجم الشهير ستيف كارل في العمل تعتبر الأفضل وأكثر شخصية مضحكة في تاريخ التلفزيون.

وتمكن ستيف كارل من تصدر القائمة في شخصية مايكل سكوت، رغمًا عن عدم تواجد الشخصية في الموسمين الأخريين من العمل.