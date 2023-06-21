تفاصيل فستان زفاف إيدا ايجه نجمة مسلسل التفاح الحرام من تصميم زهير مراد

أطلت اليوم النجمة التركية المحبوبة إيدا ايجه بطلة مسلسل التفاح الحرام بإطلالتها العرائسية الراقية من المصمم اللبناني المتألق زهير مراد بإطلالة غاية في الجمال والرقي بفستان من الدانتيل الأبيض.

تابع المشاهدون ومحبو المسلسلات التركية جميع حلقات المسلسل التركي الذي تألقت فيه الفنانة، لمشاهدة المواقف التي تميزت بها الممثلة بخفة ظلها ومشاهدها العفوية واللطيفة، علاوة على ذلك كانت إطلالاتها منبع إلهام لجميع النساء حيث تميزت بالعديد من الإطلالات الأنيقة والجذابة للغاية بأسلوب عصري وأنيق على طوال حلقات المسلسل.

تفاصيل فستان زفاف إيدا ايجه من المصمم زهير مراد

أطلت النجمة التركية المحبوبة بفستان أبيض رومانسي من المصمم اللبناني الذي يحترف تصميم فساتين الزفاف التي تتميز بالطابع الرومانسي الراقي والانثوي، حيث جاءت تفاصيل الفستان الأنيق بداية من تفاصيل خياطة الصدر بقصة "ريجينسي" وبوستييه أو قطعة علوية على هيئة كورسيه مكشوف، وغطي جميع الفستان بطبقة من الـ"دانتيل" الأبيض الراقي والذي انسدل على بقية الفستان الأنيق للمسة حالمة وراقية تحلم بها كل فتاة في ليلة زفافها، أما عن الطرحة فكانت الطرحة أنثوية ورقيقة وصلت إلى نهاية الفستان الأبيض بنهايات وتطريفات من الطرحة تميزت بذات القماش المخرم "دونتيل باللون الأبيض أيضا، وكانت الالإطلالة إطلالة عرائسية مثالية وأنيقة.

تفاصيل التسريحة والطلة الجمالية

أبرز المكياج والتسريحة الرقيقة التي اعتمدتها الفنانة التركية جمالية ملامح الوجه وأكملت الإطلالة بشكل مثالي، بدءا من التسريحة حيث اعتمدت تسريحة الشعر المرفوع بكعكة إلى الوراء وتركت جانبين من الغرة ينسدلان على الوجه وهي تسريحة رأيناها على سمو الأميرة رجوة آل سيف بإطلالتها في حفل الإستقبال الملكي.

أما عن الطلة الجمالية والمكياج فقد أكمل الماكياج بالظلال التي جمعت جميع ألوان البني والبيج والدرجات الترابية الإطلالة الطبيعية والراقية للعروس، حيث لائم الماكياج درجة بشرتها الفاتحة ولون عيونها الأخضر بتدرجات الألوان الترابية، أما لأحمر الشفاه فقد اختارت أحمر شفاه لامع باللون الوردي القريب من البصلي الفاتح.