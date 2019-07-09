أماكن مناسبة للركض هذا الصيف

إليك الفرصة الثمينة لاستعادة لياقتك البدنية، وممارسة الركض هذا الصيف، وذلك من خلال القائمة التي أعددناها لك لمجموعة المواقع التي يمكنك أن تبقى فيها نشيطاً وتمارس هوايتك المفضّلة دون الأعذار المتعلّقة بالطقس أو غيره، والتي تمنعك عن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

اركض على الشاطئ

تحلَّ بالنشاط واستيقظ باكراً لتقوم بالهرولة الصباحية، أو انتظر حتى غروب الشمس لتركض على طول الشاطئ. كما أن "كايت بيتش" في جميرا، و"ذا بييتش في جي بي آر"، يضمّان مسارين للركض بأرضية إسفنجية مصمّمة خصّيصاً لتخفيف الضغط عن عضلاتك. توفّر هذه المسارات مساراً خالياً من حركة المرور مع إطلالة متلألئة على شواطئ دبي. بعد الانتهاء من الجري، يُمكنك الغطس في الماء لتشعر بالانتعاش والاسترخاء.

قبيل القيام بالغطس، تأكّد من أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتحمي نفسك من آثار الطقس الدافىء نسبياً. وتأكّد من تناول الماء والسوائل بكثرة، واحمل معك عبوة ماء بارد في كل الأوقات. تجنّب الركض في أوقات الحرارة القصوى واستخدم كريم الحماية من الشمس ابتداءً من ساعات الصباح الأولى.

اركض بين ردهات ابن بطوطة

يقدّم ابن بطوطة مول فرصة لعشاق الرياضة لممارسة الجري بين ردهاته وذلك خلال فعالية

"سيغنا بارك رن" التي يستضيفها هذا الصيف. لا تفوّت الفرصة للجري داخل ابن بطوطة مول ذو التّصميم المستوحى من مغامرات الرحّالة الشهير "ابن بطوطة"، واستكشاف الرحلات المُذهلة التي قام بها إلى كل من الهند وتونس وغيرها من البلاد في مختلف أصقاع الأرض. هذه الفعالية مجانية للأفراد المشاركين في فعالية "سيغنا بارك رن".

اركض في عالم دبي للرياضة

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي فعالية "عالم دبي للرياضة"، ويخصّص مساحة 25,000 متر مربع في الصالات المكيّفة لمختلف أنواع الرياضات بما فيها كرة القدم، وكرة السلة، وتنس الطاولة وغيرها الكثير. كما تقدّم الفعالية دروساً في الّلياقة البدنية ونادياً رياضياً مجّهزاً بآلات للمشي. يمكنك استئجار ملعب لتلعب مع أصدقائك، أو لممارسة الجري والهرولة في أجواء منعشة.



اركض على الحلبة

كل يوم أربعاء، تستضيف حلبة دبي أوتودروم أمسية خاصة للركض، وركوب الدراجة الهوائية، والمشي وغيرها، وذلك على المسار المُضاء من الساعة 6 حتى 9 مساءً، والذي يبلغ طوله 2.46 كم. التسجيل المسبق غير مطلوب، وهناك درّاجات متوفّرة للإيجار لمن يصل أولاً. لا تفوِّت هذه الفرصة لممارسة الرياضة والبقاء نشيطاً مع مجموعة من الأفراد الذي يتشاركون نفس الاهتمامات الرياضية معك.



