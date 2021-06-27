أمانة الوالي تقارن نفسها بفيروز.. "تنمروا علي وعلى ثيابي"

تداولت الصفحات الفنية مؤخرًا صورة جديدة لـ أرزة لبنان السيدة فيروز إلى جانب ابنتها ريما الرحباني بظهور نادر، وبدا واضحًا الكبر على ملامح النجمة العملاقة.

وتمكنت أرزة لبنان من تصدر حديث الجمهور الذي يعتبرها أجمل شيء في لبنان بظل الأوضاع الراهنة التي يواجهها البلاد من مشاكل سياسية واقتصادية، وجاءت التعليقات المتداولة بين مشيد بهيبة فيروز ومكانتها ومنهم من انتقد شكلها.

من جهتها، ردَّت الممثلة السورية أمانة والي على المتنمرين، وأشارت أنها تعرضت للتنمر على شكلها خلال مشاركتها في التصويت بالانتخابات السورية، حيث أطلَّت ببيجاما منزلية وشعر منكوش.

وسارع المتابعون إلى دعمهما في خانة التعليقات، فكتب أحدهم: " سبحان الله بعض البشر يحسسوك مخلوقين من ذهب وانه من حقهم ينتقدو او يتنمرو،،شوفو نفسكم وكل عيوبكم ورح تفكرو الف مره قبل لاتعلقو على احد بطريقه سيئه وجارحه."

وكتب آخر: " مش فاهمه الواحد شو لازم يلبس دائما بتشيك عادي في احيانا اوقات مابكون الي نفس عادي يعني".

من جهة أخرى، أبدا العديد اعتراضهم على شكلها واختيارها لبيجاما من أجل الإدلاء بصوتها في صناديق الاقتراعات، فكتبت إحداهن: " احسب متصوره بجنب الغساله طلعت رايحه تصوت بالبيجاما كيف مابدك اياهم يتنمرو معذورين ".

وعلَّق آخر: " الله يهديها حدن بيصوت ولابس بيجامة نوم ...للوهلة الأولى عبالي فالمطبخ".

أمانة الوالي لا تؤمن بالزواج التقليدي

وفي لقاء لها مع "فوشيا"، أكَّدت الوالي أنها مع الزواج المدني وضد الزواج التقليدي ومع الزواج عن حب، وقالت: "الدين لله والوطن للجميع.. ماني مع الزواج التقليدي نهائيًا.

فيروز وإطلالاتها السابقات

يذكر أن السيدة فيروز كان قد أطلت خلال السنة الماضية بمجموعة صُور تم إلتقاطها إلى جانب الرئيس الفرنسي ماكرون الذي أصر على زيارتها في منزلها من بعد إنفجار بيروت، وظهرت أرزة لبنان وهي مُبتسمة رغم الظروف السائدة لتعطي أمل للشعب الذي يعتبرها من أهم رموز لبنان.

أيضاً خلال الفترة الماضية تم تداول فيديو وهي توجه دعاء للعالم على أثر الأوضاع الراهنة وعلى رأسها فيروس كورونا...وجاء في الدعاء:

"يا رب لماذا تقف بعيداً..لماذا تختفي بأزمنة الضيق..لكلماتي أصغي يا رب..تأمل صراخي..إستمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي"..."أنت تخلص الشعب البائس..أنت تضيئ سراجي..الرب إلهي ينير ظلمتي".