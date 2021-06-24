السيدة فيروز تتصدر حديث الجمهور بصُورة جديدة..شاهدوا كيف بدت!

تداولت الصفحات الفنية صُورة جديدة لـ أرزة لبنان السيدة فيروز إلى جانب ابنتها ريما الرحباني بظهور نادر.

أرزة لبنان تمكنت من تصدر حديث الجمهور الذي يعتبرها أجمل شيء في لبنان بظل الأوضاع الراهنة التي يواجهها البلاد من مشاكل سياسية واقتصادية. التعليقات المتداولة للصورة كان منها التالي:

"ربي يطوّل عُمرك ياست الكل ياصاحبة الصوت الملائكي سفيرتُنا إلى النجوم وأرزة لُبنان السيدة العظيمة الفنانة الخلوقة فنانة الفن الجميل ألست فيروز"...وتابع آخر "اوووخ ما اروق صوتها.. رفيق المزاج دائما"...وجاء في تعليق آخر "آخرُ ضوءٍ باقٍ من لبنان"

يذكر أن السيدة فيروز كان قد أطلت خلال السنة الماضية بمجموعة صُور تم إلتقاطها إلى جانب الرئيس الفرنسي ماكرون الذي أصر على زيارتها في منزلها من بعد إنفجار بيروت، وظهرت أرزة لبنان وهي مُبتسمة رغم الظروف السائدة لتعطي أمل للشعب الذي يعتبرها من أهم رموز لبنان.

أيضاً خلال الفترة الماضية تم تداول فيديو وهي توجه دعاء للعالم على أثر الأوضاع الراهنة وعلى رأسها فيروس كورونا...وجاء في الدعاء:

"يا رب لماذا تقف بعيداً..لماذا تختفي بأزمنة الضيق..لكلماتي أصغي يا رب..تأمل صراخي..إستمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي"..."أنت تخلص الشعب البائس..أنت تضيئ سراجي..الرب إلهي ينير ظلمتي"..

أرزة لبنان السيدة "فيروز" تطل على محبينها بفيديو وهي تصلي للعالم 🙏#فيروز pic.twitter.com/n5zIcx4gws — البوابة (@Albawaba) April 3, 2020

للمزيد من قسم الترفيه:

عبد الله الطليحي يرد على إتهامات البيدوفيليا بقبلة ثانية من الفم لإبنته!

الموت يفجع ريم عبد الله!

هند القحطاني تدخل الترند بعد إستعراض جسدها بطريقة مثيرة!