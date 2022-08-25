أماني الحنطي تشبه نفسها بمهلاقا الجابري.. والمتابعون يسخرون!

ردَّت الفاشينيستا السعودية أماني الحنطي على متابعة سخرت من شكلها، بعدما جرى شبيهها بعارضة الأزياء الإيرانية مهلاقا جابري.

أماني الحنطي تشبه نفسها بمهلاقا جابري

شاركت أماني الحنطي صورة لها مقارنةً نفسها بمهلاقا جابري، التي تعد من أجمل عارضات الأزياء في العالم، إلَّا أن البعض لم يروا التشابه على الطلاق، بل وسخرو من ذلك، فكتبت إحداهن: "تنتحر مهلاقا إذا تشبهك".

وردَّت أماني على تنمر المتابعة، فنشرت تعليقها، وأرفقته بتعليق ساخر، كتبت فيه: "وبسم الله الرحمن الرحيم نبدا باللي ينهارون من التشبيهات.. كنت اذا حطيت اللي يشبهوني بميريام فارس تجي هالاشكال منهارة يحسسونك ان ميريام حورية.. يوم شفت تشبيهات مهلاقا بالدايركت والله العظيم قلت بحط التشبيه عشان اضحك على ذولا وانهياراتهم".

وانقسمت ردود الأفعال بين مؤيد ومنتقد، فمنهم من رأى الشبه بينها وبين مهلاقا، وآخرون لم يروا الشبه، فكتبت إحداهن: "اصلا مهلاقا لازم ترفع قضيه تشويه سمعة 😂🤣من بعد هذا الفيديو".

وأضافت إحداهن مدافعة: "تنمر و جرح للانسانة بشكل متعب نفسياً ، انا حطيت نفسي محلها التعليقات تجرح حيل".

من جهة أخرى، اعتبر البعض تشبيه أماني نفسها بمهلاقا دليل على عدم ثقتها بنفسها، فكتبت إحداهن: "هههههه خطيه الظاهر ثقتها بنفسها صفر ليش شبهين نفسج بفلانه وعلانه الله خالق لكل انسان جماله الخاص بيه ليش ماعدكم ثقه بجمالكم".

أماني الحنطي تتناول الشوكولاتة من حفاظة

والجدير بالإشارة إلى أماني أثارت الجدل سابقًا بنشرها مقطع فيديو أثناء تناولها الشوكولاتة من حفاظة أطفال قدمتها لها إحدى صديقاتها؛ ما أشعل غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مُطالبين بمحاسبتها من قبل السلطات السعودية.

يذكر أن أماني من مواليد 1984، وهي تقيم في العاصمة السعودية الرياض.



