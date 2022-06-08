الفاشينيستا الكويتية آسيا عاكف Ascia AKF البالغة من العمر 33 عاماً والتي تتمتع بإطلالات تتسم بالرقيّ والأناقة والشباب والتي تسحر كل من يتابعها على موقع التواصل الاجتماعي الإنستغرام بسبب ذوقها الرفيع وأسلوبها الفريد في تنسيق الإطلالات اليومية سواء مع الحجاب أو بدونه.

الفاشينيستا الكويتية آسيا عاكف: إطلالات تتسم بالرقيّ والأناقة والشباب

طلاق آسيا عاكف عن زوجها بعد 11 عامًا من الزواج

أعلنت الفاشنيستا الكويتية آسيا عاكف انفصالها عن زوجها احمد البلوشي بعد ما يقارب الـ 11 عامًا من الزواج أثمر عن طفلين هما آدم ونوح.

آسيا عاكف تستعرض منزلها الجديد

شاركت آسيا عاكف متابعيها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو توضِّح فيه أنها متواجدة حاليًا في شقتها الخاصة وتشعر بالسعادة لمشاركتهم تصميم شقتها الجديدة، وقالت: "بس بغيت افتح الموضوع وياكم واسكره بنفس الوقت، أنا الحين مستانسة إني أشارككم تصميم المكان الجديد، هذه شقتي وأدري إنه غريب شوي ما طافكم شي، لأن أدري كنت أشارككم تصميم البيت وبناية البيت، بس الحمد لله على كل حال أنا الحين مرتاحة ومستانسة أنه أبلش شي جديد هني”.

من هي آسيا عاكف؟

آسيا عاكف هي خبيرة موضة وفاشنيستا كويتية اشتهرت في بداياتها بظهورها بارتداء التوربان وتقديمها نصائح في الأناقة والأزياء للمحجبات، إلا انها عادت وخلعت الحجاب في عام 2019 لأنها لا تعتبر نفسها قادرة على تمثيل المرأة المحتشمة في الدعايات أو أي عمل إعلامي بطريقة صحيحة.

والجدير بالذكر أن الملايين من الأشخاص حول العالم يتابعون الفاشينيستا الكويتية ويحظى حسابها الانستغرام ما يقارب الثلاث ملايين شخص.

وتحظى عاكف بنسبة متابعة كبيرة على السوشال ميديا، وتعتبر واحدة من أشهر مدونات الموضة في الوطن العربي والخليج بشكل خاص، وفي عام 2011 تزوجت آسيا من أحمد البلوشي، وهي من أم امريكية وأب كويتي.

وعملت آسيا عاكف مع عدد من الماركات العالمية مثل رالف لورين، وديور، وشانيل، وتاج هوير، وتوري بورش.

تملك الفاشنيستا الكويتية قناة على يوتيوب تحمل اسم هايبردز - Hybrids، وتملك خط أزياء خاص بها يحمل اسم عشرين عشرة مع عاكف - Twenty.10 by AKF كانت قد اطلقته في عام 2010.

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