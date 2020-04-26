أمسية لمشاهدة الأفلام في بيوتكم

بات باستطاعتنا الوصول إلى عالم من الأفلام السينمائية بفضل منصات العرض الرقمية مثل "نتفليكس". لكن إذا كنتم ترغبون في الدخول إلى عالم أفلام الإندي والإبداع، فيمكنكم استكشاف الأفلام الفنية مع سينما عقيل.

تقدّم سينما عقيل، وجهة الأفلام المستقلّة في دبي، مجموعة من الأفلام المميّزة مجاناً. سجّلوا بخدمة Mubi للبث عبر الإنترنت واستمتعوا بـ 90 يوماً من الأفلام المجانية، حيث ستتم إضافة مع 30 فيلماً جديداً كل شهر.

إذا كنتم قد زرتم سينما عقيل في السركال أفنيو في السابق، فقد بات بإمكانكم اليوم عيش هذه التجربة في قلب بيوتكم. اجلسوا على كنباتكم المريحة مع بعض الفشار، أو شاي الكرك، واختاروا من بين مجموعة من الأفلام المقدّمة بعدّة لغات، وفي عدّة أماكن جغرافية، والتي تتناول مواضيع مختلفة، وشاهدوا أجمل الأفلام العالمية.

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