فاطمة الأنصاري وفضيحة مدوية بظهورها من دون حجاب وفستان قصير!

تداولت الصفحات الفنية صور للفاشنيستا السعودية فاطمة الأنصاري من الإجازة التي تقضيها بجانب زوجها مشهور السناب شات يعقوب بو شهري.

الصُور المتداولة أظهرت فاطمة الأنصاري من دون حجاب وبفستان قصير لفوق الركبة وظهر أيضاً إلى جانبها زوجها يعقوب بو شهري، واثارت الصُور استياء الجمهور ما بين من اعتبر تسريب الصُور اقتحام للخصوصية وبين ما استنكر فعلتها وتركها للحجاب خارج المملكة العربية السعودية.

زواج فاطمة الأنصاري ويعقوب بوشهري

يذكر أن الثنائي عقدا قرانهما في في حفل اقتصر على عائلة العروسين والأصدقاء، حيث نشرت شقيقة الانصاري فيديو من حفل عقد القران، من جانبه نشر بوشهري عبر حسابه الخاص في إنستغرام صورة من عقد القران وعلق عليها: "الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات تم بفضل الله وتوفيقه في يوم الاربعاء 14-7-2021 عقد قراني بمن شاء ربي أن تكون نصيباً لي." وأضاف: "اللهم إجعلها لي كما أُحب واجعلني لها كما تُحب واجعلنا جميعاً كما تُحب وترضى سائلاً المولى عز وجل لي ولكم التوفيق".

ويأتي زواج الثنائي بعد انتشار خبر وجود علاقة تجمعهما في وقت سابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشير أن بوشهري طلب من الفنان ماجد الراشد طرح اغنية خاصة لعروسه تحمل اسم" يا ماخذه قلبي".

وكان يعقوب بوشهري من الأسماء التي وردت في قضية غسيل الأموال الشهيرة التي شغلت الكويت في وقت سابق، وكشف يعقوب بوشهري حينها أنه يعيش قصة حب من فتاة الا ان والدها يرفض ارتباطهما بسبب هذه القضية، واكد أنه فور انتهاء القضية سيرتبط بها، وهو ما حدث حيث ان يعقوب بوشهري اعلن ارتباطه بفاطمة الانصاري بعد مدة قصيرة من براءته في قضية غسيل الأموال

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