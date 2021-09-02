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شيرين عبد الوهاب بأول ظهور من بعد المشاكل.. وغياب حسام حبيب ما سببه؟

منشور 02 أيلول / سبتمبر 2021 - 02:21
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

أطلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أمس لأول مرة من بعد الخلافات الكبيرة التي لاحقتها في حياتها الخاصة.

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شيرين عبد الوهاب كان إطلالتها عن طريق حفلات موسم جدة والدمام بعد وصولها للأراضي السعودية بغايةٍ إحياء حفلة غنائية اليوم الخميس الثاني من شهر سيبتمبر. بعض من فانز شيرين عبد الوهاب و منظمي الحفل تواجدوا في باحات الفندق لإستقبال النجمة المصرية والتي أطلت بالعباءة وبملامح طبيبعة بعيداً عن المكياج وحتى أن الشعر كان غير مُصفف وعلى طبيعته.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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مع تداول صُور وفيديوهات شيرين عبد الوهاب من المطار لفت الأنظار فكرة عدم تواجد زوجها الفنان المصري حسام حبيب إلى جانبها بالرغم من أنه اعتاد على الوجود الشبه دائم إلى جانبها في حفلات السنوات الماضية.

شيرين عبد الوهاب

ووُجهت التساؤلات حول ما إذا كان موضع الخلاف الشهير وأخبار الطلاق والنصب ما زال مُستمراً… إذ أنه منذ أشهر قليلة كان الوسط الفني قد صُدم بتسجيل صوتي متداول لـ والد حسام حبيب وهو يُهين شيرين بطريقة لأ أخلاقية ما بين السخرية من المستوى الإجتماعي الخاص بها وأنها لم تعد قادرة على الإنجاب بسبب التقدم في العمر.

كما كان قد كشف والد حسام حبيب بنية ابنه بالزواج من فتاة صغيرة في العمر ليتمكن من إنجاب أطفال يحملون اسمه، ولم يتوقف الأمر هنا إذ أكد أن حسام يتحكم بجميع الحركات المالية الخاصة بـ شيرين وانه اختلس أموالها… 

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من بعد الفضيحة الكبيرة، خرج حسام حبيب عن صمته وأعلن أن يتبرأ من والده بسبب هذه التصريحات وما سبب له من اذى خلال الفترة الماضية وأطلت أيضاً شيرين التي أكدت أنها بخير هي وابنتيها ولا صحة لما يتم تداوله حول أخبار الطلاق والاختلاس المالي من طرف زوجها حسام حبيب.

شيرين عبد الوهاب

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كلمات دالة:شيرين عبد الوهابحسام حبيبشيرين وحسامحسام وشيرينوالد حسام حبيب

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