مكسيم خليل يفقد والدته.. والجمهور يرفض التعاطف معه بسبب ما فعله بها!

فُجع الممثل السوري مكسيم خليل بخبر وفاة والدته خبيرة المكياج الشهيرة ستيلا خليل والتي كانت أيضاً تعمل في مجال تنسيق ملابس النجوم ضمن المسلسلات اللبنانية.

خبر الوفاة شاركه مكسيم خليل بمنشور جاء فيه "الى المرأة التي هزّت جدران قلبي..ارى روحك تعبر بين مسارح دمشق..اراها تسير في الحواري القديمة التي احبّت..خلف مرآة الممثل..وكواليس القباني..وتاريخ المعهد العالي..بين دمّر والأمويين..اراها تهرب من جسدٍ ماعاد يشبهها..قويةً كما كانت ..حرّةً كما كانت..مخلصة"..

وتابع "اراها في مكانها .. بين يديّ الرب .. محاطة باصدقاء الزمن الجميل.. حيث لا مكان سوى للضحك..أراها في سمائي.. تنظر إليّ في غُربتي.. تمسك يدي في وحدتي الطويلة.. منذ الطفولة وحتى الابدية..تحرسني الى حين اللقاء..تحضنني الى يوم الدين..أراها الآن مطمئنة..بحمى الرحمن ..كما تستحق..ستيلا .. حبيبتي ..يتيم انا الآن يا أمي"

وختم بـ "ماما حبيبتي #ستيلا_خليل #السلام_لروحك بحبك كتير .. رح اشتقلك ..الله معك ياقلبي..ارتاحي حبيبتي ارتاحي..لا تقلقي من شي" .

مكسيم خليل يتخلى عن والدته!

وعلى الرغم من الحزن الشديد الذي يواجهه مكسيم خليل والتعازي التي تلقاها من المشاهير ورواد السوشال ميديا كان للبعض رأي آخر في موضوع الحُزن ورفضوا التعاطف معه والسبب ما أثير من أخبار خلال سنة 2020 حول أن مكسيم كان قد وضع والدته في دار العجزة وتخلي عنه….

وعلى الرغم من أن مكسيم كان قد رفض التعليق على الأمر ووصف الوضع بـ "أهم شي تكون راضي عن نفسك" وكون أن الأمر مجرد بلبلة من بعض الكارهين، إلا أن ذلك لم يشفع له بعين الجمهور والذي ما زال أكيداً بأن الممثل كان قد فعل الأمر ووضع والدته في دار العجزة.

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