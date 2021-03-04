أمل العوضي تتصدر الترند بسبب التغير الكبير في ملامحها..مضاعفات عمليات التجميل أجبرتها على إجراء المزيد!

تصدر اسم الممثلة الكويتية أمل العوضي الترند عبر تويتر بعد أن تم تداول مجموعة صُور لها من حسابها في سناب شات.

وأثارت الصُور المتداولة التساؤل حول التغير الشبه دائم بوجه أمل، اذ في كل مرة تشارك صُورة جديدة يلاحظ وجود تغير في وجهها.

وتفاجأ الجمهور بدوره مما تفعله الممثلة بنفسها مع أنها بعمر صغير وملامحها جميلة، وعلقوا على الصُور المتداولة كالتالي: "الكويتيات نصهم خربوو وجههم بتجميل ماصرنا نعرفهم من بعض".

وتابع آخر "مافيه احسن من خلق ربي تروح الوحده تشوه نفسها واذا صارت شينه وتورطت تندم"، وكان هنالك تعليق "يمكن عندها مضاعفات من العمليات القديمة فلازم تسوي عمليات ثانيه"!

يمكن عندها مضاعفات من العمليات القديمة فلازم تسوي عمليات ثانيه #امل_العوضي — مريم (@mariamnaser__) March 4, 2021

يذكر أن العوضي شاركت قبل أيام فيديو بوجه ممتلئ وقيل وقتها أنها على الأغلب قامت بحقن الدهون في وجهها كما لوحظ أن ذقنها أصبح أقصر مع تغير في أنفها، ووقتها هاجمها الجمهور بتعليقات كان من بينها "تلوث بصري"، وأضاف آخر "وجع ع هل شكل اعوذ بالله سؤال يا اهل الكويت التجميل عندكم رخيص كل من هب ودب غير خلقتو بتجميل".. وكان هنالك تعليق "صارت بشعة بالفلر كانت احلى"

أما فيما يتعلق بالنشاط الفني، كانت أمل قد شاركت ماجد المهندس بطولة كليبه الموسيقي "ياللي أحبك موت" ضمن ثاني تعاون بعد النجاح الذي حققه فيديو كليب "أنا حنيت" والذي عرض قبل 8 سنوات، وقد أُعجب الجمهور وقتها بالكليب والتناسق الواضح بينها وبين المهندس.

أما فيما يتعلق بالتمثيل فكان أخر ظهور لها على الشاشة بمسلسل "هم نوايا" والذي عرض عام 2018، وتدور أحداث المسلسل حول "شيخة" التي تعيش معاناة الآخرين وخاصة أبناءها، حيث تعيش في مشاكلهم وتفاصيلها، ووسط الأزمات العاصفة المحيطة بها تحاول أن تصبح هادئة ولطيفة في ردود أفعالها.

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