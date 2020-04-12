أمل حجازي بلباس فاضح من منطقة الصدر.. من الملام على ذلك؟

قامت قناة الـ LBC اللبنانية وبالتماشي مع الحجر المنزلي بعرض حلقات من برنامج "يا ليل يا عين" الذي عرض منذ سنوات.

ومساء أمس، عرضت حلقة الفنانة المعتزلة "أمل حجازي" عبر التلفاز، إلا أن الجمهور أبدى غضبه من هذه الحلقة على آثر أنها معتزلة وكان يجب على المحطة اللبنانية ألا تعرض الحلقة احترامًا لقرارها خاصةً أنها كانت ترتدي ملابس مكشوفة عند منطقة الصدر.

#ياليل_يا_عين امل حجازي حاليا



استغفرالله استغفرالله استغفرالله 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/kFSDHrHKet — Sami Jawad (@sami1jawad) April 11, 2020

تداول الجمهور صورة من الحلقة وأبدى استياءه، بينما علق البعض أنها مرحلة من حياتها ومن الصعب حذف كل الصور والفيديوهات من عالم السوشال ميديا والأفضل التركيز على القادم بدل النظر للخلف.

يذكر أن حجازي كانت قد اعتزلت عام 2017 بعدما كانت قد أصيبت في عام 2015 بسرطان الثدي، وابتعدت مؤقتاً عن الساحة الفنية نتيجة خسارتها لشعرها على آثر العلاج الكيميائي.

اعتزال أمل كان فقط عن تأدية الأغاني وإرتداء الحجاب، فهي ما تزال متواجدة وتطلق أناشيد وأدعية دينية عبر حساباتها الرسمية.



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