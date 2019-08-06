أمل حجازي تؤدي فريضة الحج: (بين يدي الله بدلا من المسرح)

نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، مقطع فيديو قصير، عبر حسابها على (إنستجرام)، ظهرت فيه خلال تواجدها بالأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وعلقت أمل حجازي، على الفيديو: (اللهم تقبل مني ومن جميع المسلمين حج بيتك الحرام).

وقالت حجازي في الفيديو: (أطلب من كل إنسان أخطأت في حقه بقصد أو بدون قصد أن يسامحني.. وبشكر ربنا على النعم التي أعطاني إياها..وبحس إني مقصرة مهما قدمت من عبادات وصلاة وحج).

وتابعت: "(بدل ما أكون واقفة على المسرح سأكون واقفة بين يدي رحمتك علي جبل عرفات.. ربنا يتقبل مني ومن كل الحجاج).

وعلى جانب آخر، حلّت أمل حجازي، ضيفة على أحد البرامج الخليجية، في لقاء متلفز، قبل عدة أيام، سألتها فيه المذيعة عن نيتها خلع الحجاب، والعودة للغناء على المسرح، حتى لو تم عرض مبلغ مالي كبير لها، يصل إلى 3 ملايين دولار.

وردت أمل حجازي على التساؤل السابق بالنفي، مؤكدة أن لديها قناعة، اصطحبتها فرحة عمت قلبها بعد ارتداء الحجاب، وأن كنوز الدنيا لن تغنيها عن أغلى شيء في الحياة، عن الحجاب.