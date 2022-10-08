أمل حجازي عن التكهنات التي أعقبت ظهورها الأخير: (لست مريضة!)

أثارت الصورة التي نشرتها الفنانة المعتزلة أمل حجازي، قلق محبيها عليها بعدما ظهرت بنحافة مفرطة، ما دفع برواد الانترنت الى التساؤل هل تعاني من أي مرض معين؟

أمل طمأنت محبيها على صحتها واوضحت عبر حديث تلفزيوني انها لا تعاني من أي مرض الحمدالله، بل هذا وزنها الطبيعي وجسمها كان دائمًا ضعيفًا، مؤكدة انها لا تشكو من أي مرض بل خسرت حوالي ثلاثة كلغ بسبب الرياضة التي تمارسها أكثر من قبل، كما أصبحت تتحرك اكثر من قبل.

عن طريقة ارتدائها ا للحجاب وبعض الانتقادات التي تلاحقها، تمنت أمل لو كل شخص يهتم باموره وبأمور عائلته لأن هذه المشكلة في العالم العربي بالذات عند بعض الناس الذين جعلوا العالم العربي اجتماعيًا وفكريًا يتراجع كثيرًا الى الوراء ولا يتقدم كباقي بلدان العالم”.

وأكدت أمل ان موضوع التعليقات لا يضايقها بتاتًا لأن الناس لا دخل لهم في حياتها في حال ارتدت الحجاب او خلعته لأن في النهاية هي تحجّبت من تلقاء نفسها ولربها وليس للناس.