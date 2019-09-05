أمل عرفة تطرح أغنية (دور على حالي) على (يوتيوب)

أطلقت الفنانة السورية أمل عرفة أغنية مصورة جديدة بعنوان (دور على حالي) عبر قناتها الرسمية على تطبيق (يوتيوب)، وهي من كلماتها ومن ألحان الفنان الشامل مروان خوري ، أما التوزيع الموسيقي لداني خوري ، وتم تسجيل الـ أغنية في استوديوهات روجيه أبي عقل .

وتتميز الأغنية بالرتم الهادىء وتقدم فيها النجمة السورية اللهجة اللبنانية ، وطرحت الأغنية على تحت إدارة وإشراف المخرج مصطفى البرقاوي .

و كشفت الفنانة السورية أمل عرفة في وقت سابق عن تلقيها عدة عروض درامية وهي قيد الدراسة دون أن تكشف عن تفاصيل أي عمل جديد للفترة المقبلة بحجة أنه من المبكر التحدث عن تفاصيل تلك الأعمال ، ويأتي الإعلان بعد تراجع عرفة عن قرار الاعتزال الذي أعلنته قبل فترة .