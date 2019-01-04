أمل عرفة تحلق الى عالم هوليوود بـ(دموع في الرمال)

أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة انتقالها إلى عاصمة السينما العالمية هوليوود من خلال منشور على صفحتها على (إنستغرام).

وجاء فيه: (حصرياً أمل عرفة تخطو إلى هوليوود. أعلن المنتج الألماني العالمي كريستيان بشكن دخوله في مفاوضات مع النجمة العربية أمل عرفة لتقديم دور البطولة النسائية وغنائها في فيلمه الجديد (دموع في الرمال) إلى جانب نجوم هوليوود)، حسب موقع محلة لها..

وهو ما أعلنه أيضاً مدير أعمالها وسام نقاش الذي أعاد نشر تغريدة للمنتج عبر حسابه على (تويتر).

وجاء فيها: (يسرني أن أعلن لكم أننا نجري محادثات مع نجمة التلفزيون والسينما أمل عرفة لتشارك في أداء دور بطولة نسائي و للغناء في فيلمي المقبل (دموع في الرمال Tears in the Sand) (عنوان قابل للتغيير) قريباً).

وعلى الإثر تلقت التهنئة من عدد من الفنانين وأبرزهم الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن التي غردت: (ألف مبروك العالمية يا أحلى أمولة. بتستاهلي وبتبيضي الوج).

وأعادت الممثلة السورية نشر التغريدة على حسابها على (إنستغرام) وردت عليها: (شكراً ماغي الغالية).