أمير سعودي يُشعل تويتر بعد تقبيله رأس أصالة في موسم الرياض..فكيف كانت ردود الفعل؟

حالة من الجدل سادت الأجواء العامة على موقع تويتر خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما تصدّر الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد قائمة الأكثر بحثًا على مواقع التواصل والسبب قبلة طبعها على جبين أصالة أثناء تواجده معها في ليلة سهم ضمن فعاليات موسم الرياض.

أمير ،،،

جدّه عبدالعزيز وحّد دولة عظيمة على الدّين والتوحيد ،،

وأبوه مساعد رجل الدّين والورع ،،،



يقبّل رأس مغنّية يتم استئجارها لتغنّي أمام الرجال وهي سافرة متبرّجة !!



مشهد يعكس انحدار المعايير في زمننا هذا !@abdulrahman #عبدالرحمن_بن_مساعد — 🇸🇦الواعي (@wa3i_2020) ٨ نوفمبر ٢٠١٩

مؤسف ان يهتز رجل هامه وقور راقي محترم ك #عبدالرحمن_بن_مساعد يقبل رأس اصاله امام الملأ

ليه ياسمو الامير لييييه pic.twitter.com/kLk3HqNhUv — HOUDA * M (@HoudaNrn) ٧ نوفمبر ٢٠١٩

وأثارت قُبلة الأمير عبد الرحمن بن مساعد لأصالة الكثير من التغريدات الغير راضية والرافضة للأمر بشكل قاطع، مما دفعه للرد عبر حسابه على تويتر قائلًا: " الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من 25 عاماً وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدّها منهن. سألتني في "ليلة سهم": تسمح لي أن أقبّل رأسك؟ فقلت لها من دون تفكير، اسمحي لي أنا بذلك. الموضوع لا يتعدى ذلك، والا لما فعلته علنًا. أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب اليه".

سيّدي سموّ الأمير عبد الرحمن بن مساعد الغالي العزيز ، كلماتك تُعلي منّ شأني ، كما هو تواضعكم دائماً يزيد من احترامي وتقديري ، تقديركم لموهبتي يدفعني لأنّ أستحقّ ثقتكم ، وقربي منّ عائلتكم شرف كبير وسعاده ، وماقدّمته منّ أشعاركم وثّق خطواتي وارتقى بي https://t.co/roiCDYCRSl — Assala (@AssalaOfficial) ٧ نوفمبر ٢٠١٩

من جهتها، ردت أصالة على تغريدة الأمير وقالت: " سيّدي سموّ الأمير عبد الرحمن بن مساعد الغالي العزيز، كلماتك تُعلي من شأني، كما هو تواضعكم دائماً يزيد من احترامي وتقديري، تقديركم لموهبتي يدفعني لأن أستحقّ ثقتكم، وقربي من عائلتكم شرف كبير وسعادة، وما قدّمته منّ أشعاركم وثّق خطواتي وارتقى بي".

يذكر أن أصالة شاركت مؤخرًا في إحياء حفلها الغنائي في حفل ليلة سهم ضمن فعاليات موسم الرياض المقامة حاليًا في السعودية.

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