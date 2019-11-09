نجوم الجيل الثالث في مصر.. من يرفع شعار "لن أعيش في جلباب أبي"؟

شهد نهاية العام الجاري 2019، ظهور الجيل الثالث من نجوم الوسط الفني، صاعدين السلم اعتمادا على نجومية أبائهم وأجدادهم، فيما لا يزال حكم الجمهور عليهم، يقف حائلا بين استمرارهم أو فشلهم المبكر.

ويرصد لكم "البوابة" أبرز هؤلاء النجوم الصاعدين في أعمال فنية مقبلة مع آبائهم.

الشاب محمود عمرو محمود ياسين

سلك الشاب محمود عمرو محمود ياسين، نهج جده ووالده، حيث يخوض أولى تجاربه الدرامية، من خلال حكاية "ما يطلبه المستمعون"، التى تذاع ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3".

ويظهر الفنان محمود عمرو ياسين الشاب في دور حفيد العائلة التي تذهب للبحث عن ميراثها في أحد القصور المسكونة.

وتعد تلك المرة الأولى التي يخوض من خلالها تجربة التمثيل لأول مرة من خلال العمل الذى يشاركه فى بطولته عمته رانيا محمود ياسين ، ويقوم بتأليفه والده عمرو محمود ياسين.

حكاية ما يطلبه المستمعون يشارك فى بطولتها كل من نرمين الفقى ومحمد عادل.

تيام مصطفى قمر

يشارك تيام، نجل الفنان مصطفى قمر، في الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم"، الذي سيبدأ قمر في تصويره قريبا، وهو من تأليف الكاتبة زينب عزيز.

وقال الفنان مصطفى قمر، خلال لقاء تلفزيوني: "المفاجأة اللي عايز أقولها ليكم إن شاء الله تيام قمر هيشارك في الجزء الثاني من فيلم حريم كريم".

وعُرض فيلم "حريم كريم"، عام 2005، وشارك في بطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وداليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم، والفنان الراحل طلعت زكريا، وريهام عبدالغفور، ومن إخراج على إدريس.

ياسين أحمد السقا

شارك ياسين السقا، نجل الفنان المصري أحمد السقا، صورة تجمعه بوالده في مدينة نيويورك الأمريكية معلقا عليها بعبارة "الجيل الثالث".

وأثارت العبارة التي أرفقها ياسين السقا بصورته مع والده عبر موقع إنستغرام، الجدل مُلمحا إلى أنه الفنان الثالث بعد والده أحمد السقا وجده صلاح السقا المخرج ورائد فن تحريك العرائس.

ومن ناحيته، قال الناقد الفني المصري طارق الشناوي، إنه لا مانع من استناد الجيل الثالث من أبناء النجوم في الوسط الفني على نجومية أبائهم وأجدادهم للوصول إلى الاشتراك في عمل فني، لكنه يجب خلق شخصية جديدة مختلفة عن والده وجده، بحيث يحقق نجاحا ويلقى تشجيع ودعم الجمهور.

وأضاف الشناوي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أنه يجب على هذا الجيل الجديد رفع شعار "لن أعيش في جلباب أبي"، حتى يستطيعوا فرض شخصيتهم على الشاشة، متوقعا أن ينجح هؤلاء الشباب الصاعدين في الاستفادة من خبرات أبائهم وأجدادهم الفنية.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: