عمرو دياب يتألق في السعودية وسط حضور جماهيري ضخم في موسم الرياض (صور وفيديو)

حل الفنّان والنجم عمرو دياب ضيفًا على الأراضي السعودية نهاية الأسبوع الماضي، وأحيا حفلًا غنائيًا مميزًا ليلة الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض بحضور جماهيري هائل تعدى الـ30 ألف شخص.

وأشعل الهضبة الأجواء في حفله الذي أقيم على مسرح فنان العرب محمد عبده بالبوليفارد، وقدم لجمهوره عددًا من أغانيه القديمة والجديدة من آخر ألبوم له مثل "أول يوم في البعد" و "يوم تلات" و"قدام مرايتها" وغيرها، وشارك محبيه على مواقع التواصل عدد من الصور والفيديوهات التي نقلت أجمل اللحظات الخاصة بالحفل.

أداء عمرو دياب @amrdiab اليوم كان فوق الخيال 😍

أبدعت كعادتك يالهضبة 🧡#موسم_الرياض pic.twitter.com/EVnVleFmd6 — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) ٧ نوفمبر ٢٠١٩

وفي أول تعليق للفنان عمرو دياب عقب انتهاء الحفل، كتب تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، وقال: " شكرًا موسم الرياض على هذه الليلة التي لا تُنسى..وشكرًا للجمهور الضخم الذي حضر..دائمًا سعيد بالتواجد هنا".

Thanks #RiyadhSeason for an unforgettable night and huge crowd!! Always happy to be here <3 pic.twitter.com/nr8V0GTv3S — Amr Diab (@amrdiab) ٨ نوفمبر ٢٠١٩

وكان هناك المزيد من النجوم الذين انضموا للهضبة في تلك الليلة مثل فرنش مونتانا والدي جي ديميتري فيغاس ولايك مايك، ويعد هذا الحفل الثاني للنجم عمرو دياب في الرياض، حيث كان الحفل الأول العام الماضي في مسابقة الفورمولا ون.

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