أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء راقية

نشرت الفنانة أمينة خليل، صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات (إنستغرام).

وظهرت أمينة خليل في الصورة باطلالة أنيقة بفستان باللون الأبيض، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة إعجابهم .

و فنيا، أعربت الممثلة المصرية عن سعادتها بالمشاركة في فيلم (شقو)، الذي يجري تصويره حالياً، مؤكدة أن قصة الفيلم أعجبتها، حيث أحداث العمل مليئة بالتشويق والإثارة، واعدة الجمهور بمفاجآت تحملها شخصيتها في الفيلم.

(شقو) تجربة سينمائية جديدة تخوضها أمينة خليل، ويشاركها البطولة كل من عمرو يوسف، ويسرا، ومحمد ممدوح، و من إخراج كريم السبكي.