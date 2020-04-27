علي الحسيني للبوابة: هذه قصتي في مسلسل "مانيكان"..والأحداث سوف تتصاعد!

إعداد: صهيب الحديد

يُعرض عبر قناة "أبو ظبي" المسلسل الكويتي "مانيكان" والذي يقع في خانة الأعمال الدرامية الرومانسية، وتدور أحداث المسلسل حول ثلاث أجيال نسائية من عائلة واحدة مشهور بسوء الحظ مع الرجال يعملن في دار للأزياء ومع افتتاح كافيه يعمل به مجموعة من الرجال، تبدأ المشاحنات والمصادمات تقع بين هؤلاء النساء والرجال العاملين بالكافيه.

نزار وهو أحد العاملين في الكافيه، يُقدم نموذج متواجد في المجتمع الكويتي لأبناء الكويتيات من الغير الكويتيين، يتم تسليط الضوء على أبعاد هذه الشخصية وتأثيرها والعقبات التي يواجهها هذا النموذج في الحياة...إلا حد الآن غير واضح بعد إذا ما كانت شخصية نزار ستقع في حب إحدى الفتيات العاملات في دار الأزياء.

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مؤدي شخصية "نزار" هو الممثل الكويتي "علي الحسيني" صَرح بأن التجربة في "مانيكان" قدمت له الفائدة الفنية المرجوة من خلال العمل مع طاقم فني يعي المسألة الفنية وتوابعها بداية من المخرجة "هيا عبد السلام" مروراً بطاقم العمل أجمع، كما أنه وعد جمهور ومشاهدين المسلسل بأنهم على موعد مع تواتر وتصاعد الأحداث من خلال الشخصيات المكتوبة بعناية فائقة.

الحسيني أضاف أنه ربما كانت خطوة الانتقال لعالم الدراما متأخرة، إذ أن مسلسل "مانيكان" يعتبر العمل الدرامي الرابع له، إلا أن هذه الخطوة جاءت بعد اكتساب خبرة جيدة وتجويد للأدوات التمثيلية، وبدون شك لكل من الجانبين الدراما والمسرح متعته الخاصة وآليته المختلفة.

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أما عن جديده، فهناك بعض النصوص والمشاريع المسرحية والتلفزيونية والسينمائية تحت طور التنفيذ والتجهيز ليبدأ العمل عليها حال الانتهاء من الأزمة الحالية بإذن الله.

نبذة عن "علي الحسيني"

علي يحمل بكالوريوس فنون مسرحية من قسم التمثيل والإخراج المسرحي، بدأت تجربته الفنية من خلال قسم الإذاعة ومن ثم المسرح المدرسي في عام 1999، ليكملها في عام 2004 بـ إلتحاقه بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومنها كانت الإنطلاقة في عالم المسرح من خلال المهرجانات المسرحية المحلية والعربية.

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وبعد ممارسة دامت لـ١٨ عاماً في المسرح وأروقته وتحقيق الانجازات على صعيد التمثيل والإخراج، قرر الممثل علي الولوج لعالم الدراما في عام ٢٠١٨ من خلال مسلسل "آخر شتا" والذي تدور أحداثه في إطار الإثارة والأكشن حول دار للأيتام يبنيه الأب لكي يستطيع تربية أولاده الخمسة، لكنهم عندما يكبروا، تنشأ بينهم العديد من المشاكل.

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