أمينة خليل تشارك متابعيها بصورة من اليونان و بالـ(مايوه)

شاركت الفنانة أمينة خليل متابعيها لحظات من عطلتها الصيفية في اليونان، ونشرت أمينة صورًا ليها وهى داخل حمام السباحة، عبر حسابها على موقع (إنستغرام)، وكتبت على الصور قائلة: (الصيف من جزيرتي المفضلة في العالم جزيرة ميكونوس).

وتعاقدت الفنانة أمينة خليل على بطولة فيلمها الجديد ( 532) إخراج ياسر سامي، وتأليف أحمد عزت أمين وصلاح الجهيني، كما تم التعاقد أيضا مع الفنان محمود حافظ للمشاركة فى الفيلم، ويقوم المخرج ياسر سامي حاليا باختيار باقي أبطال الفيلم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة كان في رمضان الماضي و هو مسلسل (العائدون) مع النجم أمير كرارة، وشارك في بطولة المسلسل الفنانون محمود عبد المغنى والفنان السوري محمد الأحمد، وإسلام جمال، ومحمد أبو داود، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد نادر جلال .