  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. أمينة خليل تشارك متابعيها بصورة من اليونان و بالـ(مايوه)

أمينة خليل تشارك متابعيها بصورة من اليونان و بالـ(مايوه)

سهير العابد

سهير العابد

منشور 19 تمّوز / يوليو 2022 - 04:09
أمينة خليل
أمينة خليل

شاركت الفنانة أمينة خليل  متابعيها لحظات من عطلتها الصيفية في اليونان، ونشرت أمينة صورًا ليها وهى داخل حمام السباحة، عبر حسابها على موقع (إنستغرام)، وكتبت على الصور قائلة: (الصيف من جزيرتي المفضلة في العالم جزيرة ميكونوس).

اقرأ ايضاًأمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء راقية أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء راقية

وتعاقدت الفنانة أمينة خليل على بطولة فيلمها الجديد ( 532) إخراج ياسر سامي، وتأليف أحمد عزت أمين وصلاح الجهيني، كما تم التعاقد أيضا مع الفنان محمود حافظ للمشاركة فى الفيلم، ويقوم المخرج ياسر سامي حاليا باختيار باقي أبطال الفيلم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة كان في رمضان الماضي و هو مسلسل (العائدون) مع النجم أمير كرارة، وشارك في بطولة المسلسل الفنانون محمود عبد المغنى والفنان السوري محمد الأحمد، وإسلام جمال، ومحمد أبو داود، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد نادر جلال .

كلمات دالة:أمينة خليلالعائدونأمير كرارة

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...