أمينة خليل تعيش الرعب في فيلم "شماريخ".. مواجهة مع حيوانات مفترسة

تواصل الفنانة المصرية أمينة خليل تصوير مشاهدها في فيلم "شماريخ"، كاشفًا عن بعض التفاصيل المخيفة التي تتضمنها كواليس العمل.

أمينة خليل تكشف أصعب مشهد في "شماريخ"

توجَّهت كاميرات برنامج "ذا انسايدر بالعربي" لموقع تصوير فيلم "شماريخ"، وهناك جرى مقابلة أمينة خليل في محاولة لاستدراجها من أجل معرفة مزيدًا من تفاصيل العمل، لتشير إلى أن من أصعب المشاهد التي أدتها هي تواجدها في غرفة مظلمة وحولها حيوانات مفترسة، لكنها رفضت الخوض في التفاصيل، مشوقةً المشاهدين لحضور العمل.

وقالت: "أكثر الصعوبات اللي واجهتني في الفيلم، هو مشهد واحد موجودة فيه مع حيوانات مفترسة في أوضة ضالمة".

أحداث فيلم شماريخ

وتدور أحداث العمل الفيلم في إطار من الدراما التشويقية والآكشن حول الضغوطات التي يواجهها الفرد حتى يصل لمرحلة الإنفجار التي تسمى بـ"شماريخ"، ومن هنا أتى اسم العمل.

أبطال فيلم شماريخ

ويشارك في بطولة العمل كل من: آسر ياسين، وأمينة خليل، وخالد الصاوي ، وأدهم الشرقاوي، وسالي حماد، ومحمد ثروت، ومصطفي درويش، بالإضافة إلى العديد من ضيوف الشرف.

وأشرف على تأليف وإخراج عمرو سلامة، وعملية الإنتاج شركة "سي سينما برودكشن" هاني نجيب وأحمد فهمي بالشراكة مع شركة عرب موشن.

