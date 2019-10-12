في عيد ميلاده الـ77.. إليك ما لا تعرفه عن أسطورة بوليوود أميتاب باتشان

صادف يوم الجمعة، 11 أكتوبر، عيد ميلاد أسطورة بوليوود "أميتاب باتشان" الـ 77 ، والذي يعد أبرز نجوم السينما الهندية المخضرمين وترك بصمته في أعمال عديدة لا تعد ولا تحصى.

كما أنه والد النجم "أبهيشيك" زوج النجمة الجميلة "آيشواريا راي"، وبمناسبة عيد ميلاده الـ 77، نستعرض لك من مجلات "ديلي باشكار" و"ديني إن ايه إنديا" وتيلز كارت"، بالإضافة إلى صحف "إكسبريس" الهندية و"إنديا توداي" و"هندوستان تايمز" حقائق لا تعرفها عن النجم وصور مميزة له.

قصة اسمه

قبل أن يشتهر باسم "أميتاب باتشان"، كان والدي النجم الهندي سيختاران له اسم غريب وهو "انقلاب"، إلا أنه تم اختيار اسم "أمتياب" بناء على اقتراح من الشاعر الهندي " سوميتراناندان بانت"، هذا ويعني اسم أميتاب، "الضوء الذي لا يخفى بريقه أبدًا".

تعرض للرفض بسبب صوته

يُذكر أن شبكة الإذاعة العامة الوطنية في الهند والتي تُعرف باسم " إذاعة كل الهند"، رفضت النجم الهندي بسبب صوته، والذي وصفوه بأنه عميق للغاية!

نام في الشارع

عانى النجم أميتاب خلال بداياته، وأثناء إحدى الفترات العصيبة، يُذكر أنه كان يقضي ليالي وينام على مقعد طويل في الشارع في طريق يدعى " مارين درايف" بمومباي.

ذو ميزة استثنائية

في حين أنه من الشائع إمكانية استخدام الشخص ليده اليمنى أو اليسرى فقط وليس الاثنين، إلا أن لدى أميتاب مميزة فريدة، وهي أنه بارعًا في استخدام كلا يديه، حتى في الكتابة.

حلمه بعيدًا عن التمثيل

لطالما أراد أميتاب أن يصبح مهندسًا، كما سبق وتطلع للانضمام إلى القوات الجوية الهندية.

أول ممثل آسيوي ذا تمثال شمع

يعد أميتاب باتشان هو أول ممثل آسيوي يُصمم له تمثالًا من الشمع في متحف "مدام توسو" في لندن.

عاشق للسيارات

تمثل السيارات الفخمة عشقًا خاصًا لدى النجم الهندي، فمن مرسيدس بينز SL 500 إلى رولز رويس فانتوم، لدى أميتاب أسطولًا مما يصل إلى 12 سيارة.

لا يحب كعكة عيد الميلاد

على عكس المتوقع، لا يحب أميتاب فكرة كعكة عيد الميلاد وأنه يجب تقطيعها من أجل تلك المناسبة، حيث يظن أن الفكرة تافهة ولا قيمة لها.

معاناته الصحية

في وقت سابق من هذا العام، صدم أميتاب محبيه عندما كشف خلال إحدى المناسبات أنه عانى من مرض السل وفيروس التهاب الكبد ب، كما كشف أن 75 % من كبده تضرر، وأنه يعيش على 25 % فقط من كبده.

محبًا لجمع الساعات والأقلام

بالإضافة إلى السيارات، لدى أميتاب باتشان عشقًا غريبًا للساعات والأقلام ولديه مجموعة كبيرة منهم، كما يُذكر أنه في كل عام، تقدم شركة " مونت بلانك" الألمانية الفاخرة لأدوات الكتابة، قلمًا مميزًا من أجل عيد ميلاده.

لا يحب لفظ نجم

على الرغم من أنه نجمًا كبيرًا، إلا أن أميتاب لا يحب أن يُطلق عليه "نجم"، بل يحب لقب "ممثل" أكثر.

أبرز إنجازاته

حصل على 15 تكريمًا من حفل "جوائز فيلم فير"، بينما تم ترشيحه 41 مرة، كما حصل على 3 أوسمة، حيث حصل في 1984 على "بادما شري"، رابع أعلى وسام وجائزة مدنية تكريمية في الهند، وحصل على "بادما بوشان" في 2001 وهو ثالث أعلى جائزة في الهند، بالإضافة إلى "بادما وبهوشن" في 2015، وهو ثاني أعلى جائزة مدني للهند.

الخيانة

يُذكر أن الممثل الهندي خان زوجته النجمة "جايا بهادروي" مع الممثلة "ريخا"، حيث دخل الاثنين في علاقة عندما جمع بينهما فيلم Silsila، إلا أنه وحتى الآن، حافظ أميتاب وجايا على زواجهما منذ عام 1973 وحتى الآن.

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