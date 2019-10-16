بعد مرور عام على زواجهما..هكذا علقت ديبيكا بادوكون على شائعات حملها من زوجها رانفير سينغ

بعد الكثير من القيل والقال حول نفس الموضوع، قررت الفنانة الهندية ديبيكا بادوكون التعليق على ما يتم تداوله من شائعات حول حملها من زوجها الممثل رانفير سينغ، وذلك بعد مرور عام على زواجهما والذي كانا قد احتفلا فيه على بحيرة كومو الإيطالية.

وبحسب تقارير صحفية هندية، أكدت نجمة بوليوود أنها ورانفير سينغ لا يخططان في الوقت الحالي لإنجاب الأطفال، حيث أنهما يركزان فقط على مهنة التمثيل، وأكملت حديثها قائلة: "أنا لست متفاجئة من الشائعات، نحن أنانيان بشكل كبير في الوقت الراهن بهدف التركيز على عملنا، ولا أعتقد أنه من العدل إنجاب الأطفال في هذه المرحلة".

وكان الثنائي الهندي قد ارتبطا العام الماضي 2018 في شهر نوفمبر، وسط احتفال كبير وزفاف مميز على بحيرة كومو في إيطاليا بحضور المقربين والأصدقاء، ومنذ ذلك الحين كلاهما مشغول في عدة أعمال فنية من المتوقع عرضها في وقت قريب.

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