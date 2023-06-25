أنباء عن موسم ثانٍ من مسلسل 2020.. وهذا النجم السوري بديلًا لـ قصي خولي

تناقلت العديد من الصفحات المعنية بأخبار المشاهير والفن أنباء عن البدء بالعمل على جزء جديد من مسلسل "2020" الذي عرض في رمضان 2021، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024.

العمل على جزء جديد من مسلسل 2020

اكدت بعض المصادر أنباء العمل على موسم جديد من مسلسل 2020 بطولة الفنانة اللبنانية نادين نجيم والنجم السوري قصي خولي وإنتاج شركة سيدرز برودكشن لصاحبها صادق الصباح، الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2020 وتأجل حتى رمضان 2021 بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وبعد الإعلان عن موسم جديد من العمل، كشفت مصادر مطلعة ان النجم قصي خولي لن يكون متواجدًا في الجزء الجديد وستنتهي شخصيته بوفاته بعد نهاية الموسم الأول.

وأضافت هذه المصادر ان الاسم المرشح للوقوف أمام نادين نجيم في البطولة هو النجم السوري محمد الأحمد الذي حقق الكثير من النجاح في السنوات الأخيرة وبرز اسمه بعد تقديمه عدد من الأدوار المميزة عربيًا من أهمها شخصية آدم في مسلسل عروس بيروت المقتبس عن الدراما التركية عروس اسطنبول.

وحتى هذه اللحظة لم يتم تأكيد هذه الأخبار وحقيقة انضمام محمد الأحمد إلى نادين نجيم في عمل جديد، وتفاعل الجمهور مع هذه الأخبار، حيث عبر عدد كبير عن رفضهم لوجود موسم ثانٍ من العمل، مشيرين إلا أن القصة لا تحتمل.

يٌشار إلى أن نادين نجيم شاركت في الموسم الرمضاني الماضي 2023 في مسلسل "وأخيرًا" إلى جانب الفنان قصي خولي.