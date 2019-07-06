أنباء غير سارّة عن الحالة الصحية للفنانة أمل عباس..إليكم التفاصيل

تحدثت الفنانة العراقية أمل عباس من خلال إحدى اللقاءات الصحفية لـ"العربية.نت"، وكشفت عن مستجدات حالتها الصحية بعد عودتها من رحلة علاج في الهند ودخولها مستشفى الطب الطبيعي في الكويت، حيث أوضحت أنها عاجزة عن المشي منذ 8 أشهر.

وفي التفاصيل، صرحت الفنانة أمل عباس بشأن حالتها الصحية قائلة: " حالياً أرقد في مستشفى الطب الطبيعي بالكويت، وما زلت أتلقى العلاج حتى أتمكن من المشي مجدداً، وذلك بعد العملية التي أجريتها في الهند لتغيير الصمام، وعملية الظهر لإزالة كتلة دم في العمود الفقري أثرت على النخاع الشوكي وتسببت لي بالشلل بعد العملية مباشرة".

وأضافت: "لا أستطيع المشي منذ ما يقارب 8 أشهر، وأتلقى العلاج الطبيعي بمستشفى الطب الطبيعي بالكويت منذ أربعة أشهر"، واختتمت أن أطباء المستشفى في الكويت أكدوا لها انتهاء العلاج، لكنها لم تستطع المشي.

وكانت أمل عباس أثارت ضجة كبيرة منذ عدة شهور، عندما خرجت على الجمهور في فيديو تطلب فيه المساعدة المادية من أجل خضوعها للعلاج، وشارك في علاجها مجموعة من الفنانين منهم الفنانة أحلام وهدى حسين وحياة الفهد.

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