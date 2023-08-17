أنجلينا جولي تعيّن ابنتها مساعدة خاصة لها.. والجمهور "اتركيها تعيش طفولتها"

أعلنت النجمة العالمية "أنجلينا جولي" عن تعيين ابنتها المراهقة فيفيان والبالغة من العمر 15 عامًا مساعدة خاصة لها، في جميع أعمالها.

أنجلينا جولي تثير الجدل بتعيين ابنتها مساعدة خاصة



وفي التفاصيل فإن النجمة العالمية أعلنت عن تعيين ابنتها المراهقة فيفيان البالغة من العمر 15 عامًا مساعدة خاصة لها.



وأكّدت عدد من المصادر المقربة بان فيفيان متحمّسة جدًا لمساعدة والدتها حيث انها تحب البقاء الى جانبها بشكل دائم ورؤيتها وهي تعمل، وتشعر فيفيان بالإثارة لهذا المنصب الجديد.

وتلعب جولي حاليًا دور البطولة في المسرحية الشهيرة The Normal Heart حيث تبقى فيفيان حول والدتها، كما تعمل جولي حاليًا على تحويل فيلم The Outsiders إلى عرض مسرحي بمنطقة برودواي، وتشرف ابنتها فيفيان على مساعدتها في هذا الأمر كواحدة من المهام الأولى لها كمساعدة خاصة.

وفيفيان هي واحدة من أطفال جولي وطليقها الفنان براد بيت الستة، إلى جانب مادوكس 22 عاماً، وباكس 19 عاماً، وزهرة 18 عاماً، وشيلو (17 عاماً، وشقيق فيفيان التوأم نوكس.

ورصدت عدسات المصورين مؤخرًا فيفيان مع والدتها في شوارع نيويورك حيث تألفت جولي بفستان أسود اللون مع سترة اعلاه من دار الأزياء العالمية كريستيان لوبوتان.

أما فيفيان فظهرت بـ ملابس غير رسمية، مرتدية كنزة باللون الأبيض برقبة دائرية مع بنطلون فضفاض باللون الأسود واكسسوارات وحذاء رياضي.

وانقسم الجمهور بعد قرار جولي بتعيين ابنتها مساعدة لها، ورحب البعض بهذا القرار وعلق أحدهم: "هذا رائع ان أنجلينا جولي هي مثال يحتذى به من قبل الامهات"، وما بين معارض لهذه الفكرة خاصة وأن الفتاة ما تزال صغيرة فقال أحدهم: "اتركوها تعيش طفولتها كما يجب".