أنجيلا بشارة توجه رسالة لـ ريما نجيم..هل كانت سبب طلاقها من وائل كفوري؟

يبدو أن أنجيلا بشارة الزوجة السابقة للفنان اللبناني وائل كفوري وأم إبنتيه قررت أخيراً أن تفتح صفحة جديدة في حياتها بعد حوالي السنتين من طلاقها.

واكدت أنجيلا أن هنالك الكثير من "أولاد الحرام" الذين هاجموها خلال فترة طلاقها من وائل ما بين إعلاميين وغيرهم وتطرق الحديث تحديداً عن الإعلامية ريما نجيم التي كانت هي أول من أعلن خبر الطلاق وعلقت أنجيلا بـ "طريقة إعلان طلاقي فاجأتني وتضايقت منها وكنت فضل هـ الإعلامية تضل بدورها الإعلامي بدل ما تلعب دور القاضي وتطلق أحكام على الهوا".

ريما كانت قد أعلنت خبر الطلاق عبر برنامجها بتصريح جاء فيه "بصفتي الشخصية أُعلن أن وائل كفوري ومنذ فترة أصبح رجلًا مطلقًا رسميًا على الورق، وبما أنني صديقة لوائل أحترم أنه عندما تزوج لم يُخبرنا، وهو أيضًا حر عندما طلق ولم يخبرنا وهذه حياته الشخصية"...وتابعت وقتها "بالنيابة عنه أعلن وأؤكد أن وائل طلق رسميًا وهو حر".

وأضافت وقتها أنها أعلنت الأمر بناءً على رغبة وائل كفوري نفسه تعليق جاء فيه "هو حسمها وقالي احسميها على الهواء، اشكرك على ثقتك ومحبتك".

وردت أنجيلا بدورها مباشرةً من خلال الستوري الخاص بها بمنشور جاء فيه "حبيبتي يعطيكي العافية كنت مفكرتك أذكى من هيك" وتابعت بتغريدة أخرى "الصمت جواب أيضاً".

وكانت قد لاحقت ريما العديد من شائعات الإرتباط بـ وائل كفوري خلال السنوات القليلة الماضية وكانت في كل مرة تؤكد أنهما أصدقاء لا أكثر ولا أقل وأن صداقتهما قوية وممتدة منذ سنوات عديدة.

يذكر أن طلاق كفوري وبشارة صاحبه زوبعة إعلامية كبيرة من بعد أن أطلقت الزوجة تصريحات حول تعرضها للضرب والدخول للمستشفى إضافةً إلى تقصير كفوري بدفع نفقة الأطفال مما دفع الصحافة اللبنانية لاتهام الزوجة بالكذب وتلفيق الأمور إضافة إلى أن وائل حظي بدعم كبير من أبناء "بعلبك" حيث ترعرع ونشأ.

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