أويس مخللاتي يغادر الهيبة بالموسم الخامس.. هل خلافاته وألفاظه السبب؟

تناقلت المواقع الفنية خبر مفاده أن الممثل السوري أويس مخللاتي سيغادر مسلسل الهيبة بموسمه الخامس عن طريق إنهاء دوره.

وباتت الأخبار المتداولة أكيدة بعد أن أكد صادق الصباح رئيس مجلس إدارة "صبّاح إخوان" حقيقة الموضوع من دون التطرق إلى التفاصيل حول ما إذا سيتم إنهاء شخصية صخر بالموت أو استبداله بشخص آخر.

المشاكل كانت هي السبب الرئيسي لاستبعاد أويس، إذ أنه تم تداول أن هنالك خلاف بين الممثل السوري وشخص يدعى زياد الخطيب والذي هو أحد منتجي مسلسل الهيبة؟.

شارك أويس بدوره منشور وعلق على هجوم الخطيب بـ "بعد خمس سنين شغل وتعب وعالصافي بيجي ولد اسمه زياد خطيب بقلي خ*ا عليك وعلى هيك شخصية".

وكان اويس قد هاجم أسرة المسلسل خلال استضافته في برنامج الإعلامي هشام حداد منذ سنة إضافةً إلى منتجين الدراما في القطاع السوري.

يذكر أن أويس كان قد تعرض لهجوم كبير بعد أن شاركة مجموعة صُور له من عزاء المخرج الراحل "حاتم علي" وهو ما أغضب الجمهور الذي لم يرحمه وهاجمه بتعليقات مختلفة كان من بينها "اصلا احسه مو صاحي في شي بمخة من لما طلع وقال اني مش فاضي اسأل عن اهلي"، وكتب أحدهم "الغرور مشكله بيكرهك ب الشخص مهما كانت تصرفاته عفويه"، وكان هنالك تعليق "هادي هجنه الفن صار بس بده يتصور وتكون زكرى رحيل لرجل كان له انجاز حضرها بحياته".

بالعودة إلى مسلسل الهيبة فقد تم البدء بتصوير الموسم الخامس منه من بطولة النجم السوري تيم حسن الذي أصبح بصمة لا تنسى في العمل أمام البطولة النسائية ستكون من نصيب الممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية إيميه صياح وسيحمل العمل اسم "بعد الغيبة الهيبة" ومن المفترض أن يعرض بعد الموسم الرمضاني 2021.

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