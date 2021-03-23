مشاعل الشحي تشارك صُورة من داخل المستشفى بعد تعرضها لنزيف في العمود الفقري!

شاركت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي صُورة جديدة لها من داخل المستشفى الذي ترتاده بسبب وضعها الصحي.

وكانت مشاعل قد أعلنت منذ أسبوعين أنها قد خضعت لعملية جراحية أو بالأحرى عمليتين بعد اكتشاف نزيف داخلي في العمود الفقري وشاركت صُور لها من داخل المستشفى ومن بعدها ستخضع للعلاج الطبيعي.

الجديد في الموضوع أن الشحي عادت إلى المستشفى منذ ساعات بغاية الخضوع لعدة أنواع من الأشعة المغناطيسية سيصل عددها إلى أربعة للتأكد إذا ما توقف النزيف تماماً، إذ أنه في حال لم يتوقف ستخضع لعملية جراحية أخرى.

من جهة أخرى، كانت الشحي وزوجها أحمد خميس قد تصدرا الحديث منذ فترة بعد إعلان إنفصالهما لفترة قليلة قبل أن يعلنا عودتهما مجدداً بعد تلميحات متبادلة من خلال تطبيق إنستقرام، واتهم الثنائي وقتها بتعمد إثارة الجدل لا أكثر ولا أقل.

كما أن زوجها الممثل الإماراتي أحمد كان قد تلقى انتقادات لاذعة منذ مدة بعد أن تم تداول فيديو له وهو يرتدي فستان لزوجته، وجاء تعليق خميس وقتها على الفيديو بأن زوجته غسلت جميع ملابسه ولم يبقى شيء ليرتديه فقرر ارتداء هذه القطعة التي تعود لها.

يُشار إلى أن أحمد خميس هو فنان إماراتي كان قد فقد عائلته وهو طفل وتربى في ملجأ للأيتام، تعرف على مشاعل الشحي ووقع في حبها، وخطبها على خشبة المسرح أمام الجمهور بشكل مفاجئ ورومانسي، حيث أخرج أحمد خميس خاتم الخطبة من علبته، وقال لها: “عندنا عادات وتقاليد فإننا لن أضع الخاتم في يدك.. خذيه وأنا سأضع خاصتي.. مشاعل لم تأخذني بشكلي بل بشخصيتي.. أنتظر أن تقولي نعم أنا موافقة”.

فردت الشحي : “أحمد أنا قلت لك من قبل.. أنا أكون لك أخت.. أكون لك أم.. أكون لك كل شيء"

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