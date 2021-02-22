إصابة الفنان المصري أحمد مكي بفيروس كورونا

أعلن الفنان المصري أحمد مكي يوم الأحد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبحسب وسائل الإعلام المصرية فإن الفنان البالغ من العمر 42 عامًا عزل نفسه في منزله وبدأ بتلقي العلاج.

وجاء الخبر صادمًا للبعض، خاصة وأن الفنان أحمد مكي في الوقت الحالي يعمل على تصوير مشاهده في المسلسل الأكثر شعبية في مصر "الاختيار 2" والذي من المقرر أن يعرض في موسم رمضان 2021، ويشارك في بطولة العمل أيضًا الفنان كريم عبد العزيز.

وقال المنتج الفني لمسلسل "الاختيار2" فتحي إسماعيل أن تصوير المسلسل لا يزال مستمرُا ويجري تصوير مشاهد للفنان كريم عبدالعزيز بالإضافة إلى مشاهد أخرى لباقي الممثلين المشاركين فيه، ولا يظهر فيها بطل العمل الفنان أحمد مكي الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد مكي دخل إلى قلوب المشاهدين من خلال الأدوار الكوميدية التي قدمها في عدة أعمال وأفلام مصرية من بينها: "إتش دبور"، "طير إنت"، "مرجان أحمد مرجان" وغيرها من الأعمال.

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