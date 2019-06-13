يقدّم الكوميدي المعروف جيفري هولاند عرضه الكوميدي المسرحي "... أند ذس از ماي فريند مستر لوريل"، في المستودع 4 في القوز، وذلك في 18 يونيو. حصد هذا العمل الحائز على جوائز مرموقة، وهو من كتابة غيل لوو وبطولة جيفري هولاند، على نجاح مبهر في مهرجان "فرينج" في ادنبره عام 2014، و2015، و2018.



تروي المسرحية قصة لوريل الذي يزور صديقه المريض أوليفر هاردي. فيتذكران معاً عملهما الكوميدي "لوريل أند هاردي". يستوحي هذا العمل فكرته من ستان لوريل، أحد أبرز نجوم الكوميديا في هوليوود، وهو يتناول موضوع الصداقة، والحب، والالتزام.

التاريخ 18 يونيو 2019 الفئة نمط حياة , ترفيه حيّ الموقع المستودع 4، القوز الهاتف +971 4 221 2160 رسم الدخول 120 درهم الدخول 8 مساءً