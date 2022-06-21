أنغام تحتفل بعقد قران شقيقها.. والعروس حديث السوشال ميديا

تواجد الفنانة المصرية، أنغام، في حفل عقد قرآن شقيقها الموزع الموسيقي، خالد محمد علي، على قرينته في حفل عائلي اقتصر على المقربين.

شاركت أنغام متابعيها عبر حسابها على موقع إنستغرام عدة صور للحفل العائلي، إذ تظهر برفقة ابنيها عبدالرحمن وعمر، وشقيقها وخطيبته، التي ارتدت فستانًا ضيقًا باللون الوردي الباهت جاء تصميمه على شكل طيات رفيعة وأنيقة، بالإضافة إلى أفراد من العائلة.







واختارت أنغام للمناسبة ارتداء جمبسوت أزرق بتصميم بسيط، بينما أسدلت خصلات شعرها البني القصير على جانبي كتفها، بينما طبَّقت مكياج ناعم. ونلاحظ أنها ما تزال مرتديةً الواقي الطبي الخاص لحماية كتفها، عقب خضوعها لعملية جراحية لإنقاذ أوتار كتفها في منتصف شهر مايو الماضي.

من جهة أخرى، كانت العروس حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم ابتسامها في الصور، رغم المناسبة السعيدة، فكتبت إحداهن: "الف مبروك بس العروسه مالها".

أنغام تجري عملية جراحية في كتفها

وكانت النجمة قد تعرضت لأزمة صحية نُقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات، حيث أجرت جراحة دقيقة في الكتف نتيجة معاناتها من آلام شديدة بأوتار الكتف، إذ تحمَّلت الآلام طوال السنوات الماضية لكنها وصلت إلى مرحلة لا تستطيع تحملها وقررت عمل جراحة عاجلة.

وكانت قد طمأنت أنغام جمهورها عبر حسابها على موقع "تويتر"، و كتبت: "شكرًا من قلبي على كل كلمه حلوة وكل دعاء من القلب اهتمامكم ودعائكم ومحبتكم رفعت عني كتير من الألم وساعدتني ، ممتنة لكم لكل اهلي واصحابي واحبابي.. الف شكر وربنا يبعد عنكم كل شر ويمتعكم بالصحة".

وكان أول ظهور لأنغام بعد تعافيها لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات موسم جدة في المملكة العربية السعودية قبل أسبوعين تقريبًا، حيث أطلَّت مرتديةً فستانًا أسود راقٍ بينما ربطت يدها بالواقي.

وعلى صعيد آخر، انتهت أنغام من تسجيل أغنيتها الجديدة، التي من المقرر أن تطرح خلال الأيام المقبلة، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع تميم.

وكانت الفنانة قد طرحت أغنيتها الجديدة "لوحة باهتة" عبر موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، والتي حققت منذ طرحها على أكثر من 3.8 مليون مشاهدة.