أنغام تخضع لعملية جراحية كبيرة و بحاجة للدعاء

أصدرت إدارة أعمال المطربة أنغام بيانا رسميا كشف عن تعرض الفنانة لوعكة صحية طارئة اضطرت على أثرها لإجراء عملية جراحية. و جاء في البيان :(اضطرت الفنانة لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت لاحتجازها في المستشفى).

وأضاف البيان: (مازالت تتواجد أنغام في المستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن، كما حاولت أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة المقبلة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها اضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول).

وتابع البيان: (نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حاليا لحين استقرار حالتها الصحية الاطمئنان عليها).

واختتم البيان: (نرجو من كل محبي أنغام بالدعاء لها بالشفاء العاجل).