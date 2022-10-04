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هكذا احتفلت أنغام بعيد ميلاد نجلها عمر

سهير العابد

سهير العابد

منشور 04 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 02:26
أنغام
أنغام

احتفلت الفنانة أنغام بعيد ميلاد نجلها عمر، متمنيه له المزيد من السعادة و النجاح في حياته، ونشرت صورة لهما عبر حسابها على (إنستغرام)، قائلة:(كل سنه وأنت نور عيني وروحي يا عمر يا أول فرحتي يا أنقي وأجمل وأطيب قلب في الدنيا ربنا يحفظك يا حبيب روحي ويسعدك ويحقق لك كل أحلامك).

اقرأ ايضاًبالفيديو: أنغام تروج لأغنيتها الجديدة (عارفة قيمتي)بالفيديو: أنغام تروج لأغنيتها الجديدة (عارفة قيمتي)

و فنيا، تستعد قناة (dmc) لإطلاق أضخم برنامج غنائى يحمل اسم (أنغام)، للنجمة (أنغام)، والذي تعرض أولى حلقاته يوم الخميس والجمعة المقبلين في تمام الساعة التاسعة مساء. وتدور فكرة البرنامج حول استضافة مطرب مصري أو عربي للحديث عن مشواره الفني، وتقديم عدد من أبرز وأهم أغنياته ولكن بتوزيع موسيقي جديد.
أنغام سجلت ما يقرب من 12 حلقة استضافت خلالها نخبة من النجوم أبرزهم الفنان اللبناني راغب علامة، الفنانة اللبنانية كارول سماحة، الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، الفنان التونسي صابر الرباعي، الفنان المصري بهاء سلطان، والفنان المصري مدحت صالح، والفنان المصري تامر عاشور، وآخرين.

 

كلمات دالة:أنغام

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