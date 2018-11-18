أنغام تخلع ثوب الحزن وتحيي أول حفل لها بعد وفاة شقيقتها غنوة..فيديو وصور!

الفنّانة أنغام من حفلها الأخير في ساقية الصاوي على مسرح البروج في القاهرة

أطلّت الفنّانة أنغام يوم الجمعة الماضي على جمهورها من خلال حفلها الأخير الذي أحيته في ساقية الصاوي على مسرح البروج في العاصمة المصرية القاهرة، وحرص المهندس محمد الصاوي على تقديم واجب العزاء لأنغام في وفاة شقيقتها غنوة التي لقيت مصرعها إثر حادث سير أليم الشهر الماضي عن عمر يناهز 30 عامًا.

وأشعلت النجمة المصرية الأجواء خلال الحفل، وذلك بعد تقديمها لمجموعة من أغانيها المشهورة التي تفاعل معها الجمهور وأحبها، ومن بينها أغنية "سيدي وصالك" و"بين البنين" و"متلخبطة" و"ما جابش سيرتي" والعديد من أغنياتها الأخرى.

وفي نهاية الحفل، شكرت الفنّانة أنغام الجمهور على حضوره للحفل، وشكرت المايسترو هاني فرحات والفرقة الموسيقية التي كانت جزءًا من نجاح حفلها بالإضافة إلى المهندس محمد الصاوي، وتمنت وجود تنظيم وتنسيق مثل الساقية في جميع مافظات مصر وعلقت: "جمهور الساقية جمهور محترم وراقي".

الجدير بالذكر، أن هذا الحفل كان من المقرر أن يتم إقامته في الـ19 من أكتوبر الماضي، إلّا أنه أنغام قامت بتأجيله بعد وفاة شقيقتها غنوة محمد سليمان في حادث سير والذي تسبب لها بألم وحزن وخاصة بسبب أنه بقيت بينهما بعض الخلافات العالقة التي لم ولن يتسنى الفرصة لحلها.